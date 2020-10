EN DIRECT - Coronavirus : plus de 45.000 nouveaux cas en France, inquiétude en Europe

EN DIRECT

La deuxième vague de Covid-19 continue de s'abattre sur la France qui a franchi vendredi la barre du million de cas depuis le début de l'épidémie. Samedi, le pays a enregistré plus de 45.000 nouveaux cas en 24 heures. Signe que la reprise épidémique ne faiblit pas près d’une semaine après l’entrée en vigueur d’un couvre-feu, étendu dans la nuit de vendredi à samedi à 38 nouveaux départements, les députés ont voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février.

Selon des informations d'Europe 1, l'hypothèse d'un reconfinement n'est plus un sujet tabou dans les cercles de l'exécutif.

Plus de 45.000 nouveaux cas en 24 heures ont été recensé samedi, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Près de 2.500 malades étaient hospitalisés en réanimation samedi, 233 nouveaux cas graves ayant été admis dans ces services au cours des dernières 24 heures.

Si le nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation est en baisse par rapport à vendredi, le nombre total de personnes hospitalisés en réa continue de grimper pour atteindre 2.491 cas graves (+59 en 24 heures). Par ailleurs 1.667 nouveaux malades du Covid ont été hospitalisés ces dernières 24 heures, portant le nombre total d'hospitalisations dans le pays à 15.637.

L'Assemblée vote la prolongation de l'état d'urgence sanitaire

L'Assemblée nationale a adopté samedi en première lecture la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février, un régime d'exception qui autorise l'exécutif à mettre en place des restrictions face à la crise du Covid-19. Le texte voté par 71 voix contre 35 est attendu au Sénat mercredi et devrait être adopté définitivement début novembre. Le gouvernement a défendu un texte de "responsabilité", tandis que l'opposition a haussé le ton dans l'hémicycle pour s'inquiéter d'une "mise entre parenthèses des libertés publiques".

Deux Français sur trois soumis au couvre-feu

Depuis samedi matin, les deux-tiers des Français sont soumis à un couvre-feu. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé l'extension de cette mesure à 38 nouveaux départements et à la Polynésie pour faire face à une circulation du virus "extrêmement élevée".

Au total, 54 départements et 46 millions d'habitants sont soumis à un couvre-feu nocturne, de 21 heures à 6 heures pour une durée de six semaines. Les règles "seront les mêmes que pour les métropoles déjà placées en couvre-feu depuis samedi dernier", a expliqué le Premier ministre.

L'hypothèse d'un reconfinement n'est pas écartée

Selon des informations d'Europe 1, l'hypothèse d'un reconfinement n'est plus un sujet tabou dans les cercles de l'exécutif. Une ministre estime même qu'il s'agit de la meilleure mesure pour réduire la pression hospitalière. Pour la première fois, le président de la République a publiquement évoqué cette option, vendredi soir, lors d'un déplacement à l'hôpital de Pontoise. "Ces mesures n'ont pas vocation à être réduites mais elles seront peut-être renforcées, soit en s'étendant géographiquement, soit en regardant aussi les lieux, les moments où l'épidémie se propage le plus vite pour réduire ces occasions", a-t-il dit à propos du couvre-feu. "Il est trop tôt pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges."

En Europe, reconfinements et couvre-feux se multiplient

L’Europe, qui a dépassé vendredi les 8,2 millions de cas et les 258.000 morts, suscite désormais une "grave inquiétude", selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Tous les pays de l'Union euroopéenne, à l'exception de la Finlande, Chypre, l'Estonie et la Grèce entrent désormais dans cette catégorie, contre sept il y a un mois. L'Allemagne a dépassé la barre symbolique des 10.000 morts, samedi.

En Irlande, toute la population est reconfinée pour six semaines, les commerces non essentiels fermés. Seules les écoles resteront ouvertes. Dublin avait pris jeudi des allures de ville fantôme. Le Pays de Galles est quant à lui confiné depuis vendredi soir, et pour deux semaines.

Les mesures de couvre-feu se multiplient également. Au Royaume-Uni (hors Pays de Galles), des restrictions plus ou moins sévères touchent 28 millions d'Anglais, dont Londres, et les pubs et restaurants sont fermés en Irlande du Nord. La Belgique a quant à elle opté pour le couvre-feu à 22h et la fermeture des magasins à 20h. Dans le nord de l'Italie, la Lombardie, impose un couvre-feu nocturne à partir de jeudi pour trois semaines. La Campanie, dans le sud, suivra vendredi. Des mesures sont également prises en Grèce et en Slovaquie.

Plus de 42 millions de cas, et 1,14 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1,14 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi en milieu de journée. Plus de 42,26 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués. Après les États-Unis, pays le plus endeuillé avec 224.751 morts, les pays les plus touchés sont le Brésil (156.903 morts), l'Inde (117.956), le Mexique (88.312), et le Royaume-Uni (44.571 morts). À noter que la Colombie a dépassé le million de cas de Covid-19.