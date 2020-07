EN DIRECT - Coronavirus : Jair Bolsonaro testé positif et traité à l'hydroxychloroquine

Une nouvelle fois, l’OMS a tiré le signal d’alarme mardi au sujet de l’épidémie de coronavirus. Elle s’accélère et n’a pas atteint son pic au niveau mondial, a prévenu l’organisation internationale. Une instance que les Etats-Unis, qui ont enregistré 60.000 cas supplémentaires en une seule journée, quitteront le 6 juillet 2021, comme l’a confirmé le président américain Donald Trump. La journée a aussi été marquée par l’annonce du test positif de Jair Bolsonaro, le président brésilien connu pour être "corona-sceptique". Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif. Il est traité à l’hydroxychloroquine

Les Etats-Unis ont confirmé leur retrait de l’OMS, qui sera effectif le 6 juillet 2021

L'épidémie "s'accélère" et "nous n'avons pas atteint le pic", a prévenu l’OMS

Jair Bolsonaro testé positif

Il est connu pour être sans doute le plus outrageusement "corona-sceptique" des dirigeants mondiaux. Jair Bolsonaro, le président brésilien, a annoncé lundi qu’il avait été testé positif au Covid-19. "Les médecins m'ont donné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien", a-t-il affirmé, évoquant ce premier médicament sujet de tant de débats, un temps adopté par Donald Trump mais dont l'OMS a fini par conclure qu'il n'avait aucun effet bénéfique.

Malgré un bilan de plus de 66.000 morts, Jair Bolsonaro n'a cessé de minimiser les ravages faits par le virus dans son pays. "En tant que président, je suis toujours en première ligne. La vie continue, il faut faire attention avec les personnes âgées, mais pas la peine de paniquer", a déclaré le chef de l'Etat, 65 ans, lors d'un entretien à plusieurs chaînes de télévision.

Les Etats-Unis quittent l’OMS

Le président Donald Trump a officiellement lancé la procédure de retrait des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'ont indiqué mardi des responsables américains : "Le Congrès a reçu la notification que le président a officiellement retiré les États-Unis de l'OMS au beau milieu d'une pandémie", a écrit sur Twitter Robert Menendez, membre démocrate de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères.

La notification sera effective au terme d'un délai d'un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé plusieurs responsables du gouvernement américain, plus gros contributeur de l'organisation onusienne. Elle a été envoyée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "qui est le dépositaire pour l'OMS", ont-ils dit. Les Nations unies ont également confirmé avoir reçu lundi la lettre de retrait américain.

L’épidémie reflue encore en France…

La France a enregistré 13 nouveaux décès liés au Covid-19 en 24 heures, portant à 29.933 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé mardi la Direction générale de la Santé (DGS). Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 538 malades concernés, soit 10 de moins que lundi.

Dans le détail, "19.457 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers et 10.476 dans les établissements sociaux et médico-sociaux", établissements pour lesquels le bilan a été réactualisé mardi. La semaine dernière, le bilan faisait état de 10.497 morts, soit une révision à la baisse du nombre de morts dans ces établissements (-21 morts).

…mais "accélère" dans le monde

A Genève, l'OMS a lançé un nouveau signal d'alarme : l'épidémie de Covid-19 "s'accélère", a fait 400.000 nouveaux cas au cours du week-end dernier et "nous n'avons pas atteint le pic". Les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, continuent d'ailleurs de battre des records de contaminations avec 60.000 nouveaux cas pour la seule journée de mardi selon l'université Johns Hopkins. Plus de 1.100 personnes y sont décédées du Covid-19 lors des dernières 24 heures.

Le nombre de contaminations explose aussi en Inde, troisième pays au monde en nombre de cas déclarés, et qui a franchi mardi la barre des 20.000 morts, avec une épidémie particulièrement virulente dans les grandes villes de Bombay, Delhi et Chennai. Au Kenya, les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier 2021, a annoncé mardi le ministre de l'Education. Quant à l'Iran, il a enregistré mardi un nombre record de 200 décès mardi.

La Chine a en revanche de son côté annoncé mardi qu'aucun nouveau malade n'avait été enregistré dans les 24 dernières heures à Pékin, une première depuis un rebond épidémique le mois dernier.