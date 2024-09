Des goûters pour les petits... mais aussi pour les grands !

Les plus jeunes ont repris le chemin de l’école… avec, dans leur cartable, un goûter. Marion Sauveur est venue à votre rencontre pour savoir ce que vous avez l’habitude de manger à 16h. Au menu : des pains au chocolat ou des viennoises au chocolat, des fruits pour les adultes et des cookies maison.

"Il faut assumer quand on est adulte de manger un petit pain au chocolat". Et oui, le goûter, ce n’est pas que pour les enfants. D’après une enquête Ipsos, 43% des Français consomment un quatre-heures de temps en temps. Ce sont principalement les femmes, mais également les 18-34 ans et les familles avec enfants. Le Programme national nutrition et santé recommande "trois repas par jour auxquels on peut éventuellement ajouter une collation ou un goûter". Pour les nutritionnistes, le goûter est un moment qui fait du bien, qui évite les fringales du dîner.

Aujourd’hui, Luana Belmondo, Olivier Poels et Laurent Mariotte ont expliqué ne plus goûter… mais ils se sont rappelé leurs goûters d’enfance. Pour l’Italienne Luana Belmondo : une crostada, cette pâte sablée aromatisée avec zestes citron et vanille, avec de la confiture et un beau quadrillage. Pour le Belge Olivier Poels, ses souvenirs de goûter d’enfance sont ceux d’une tranche de pain de mie tartinée de beurre demi-sel et de vermicelles de chocolat. Même type de goûter pour Laurent Mariotte : une baguette de pain tartinée de beurre et de copeaux de chocolat.

Des recettes faciles à faire à la maison

Laurent Mariotte et ses chroniqueurs proposent de réaliser des quatre-heures simples, comme les beignets de mirabelles. Autre proposition : le chausson aux pommes, avec une pâte feuilletée pur beurre, de la compote maison et un peu de cannelle. Il est aussi facile de réaliser des palmiers, avec de la pâte feuilletée pur beurre et un peu de sucre. Pour les adeptes des goûters légers : du fromage blanc, avec un peu de fruits frais. Le tour est joué !