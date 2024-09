Cyril Hanouna - Selim, entrepreneur français d'origine turque, rappelle «que la majorité silencieuse d'immigrés veut la paix»

"L'immigration n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français", avait-il conclu. Des propos sur lesquels Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus, ainsi que les auditeurs de l'émission.

>> A LIRE AUSSI : «L'immigration est un problème», affirme Nicolas Sarkozy

Selim, entrepreneur français d'origine turque, a rappelé que "la majorité silencieuse d'immigrés ne veut que la paix" pour la France, "payer des impôts comme tout le monde." Il rappelle qu'il est "fils d'immigré, j'ai créé mon entreprise qui rapporte des millions d'euros par an. Je tiens à payer mes impôts, je veux contribuer à la France. J'ai grandi avec des enfants d'immigrés qui sont aujourd'hui notaires, avocats, enseignants, éboueurs, juges pour enfants... Nous voulons juste nous intégrer", a-t-il assené. "On associe de plus en plus l'immigration à une image négative, et je vous assure que ce pan entier" d'immigrés "qui ont pour cause la France, veut vivre comme tout le monde."