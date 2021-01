EN DIRECT - Coronavirus : jour J pour le couvre-feu national à 18 heures

EN DIRECT

La France connaît une nouvelle restriction majeure, samedi, avec l'abaissement du couvre-feu à 18 heures au niveau national pour faire reculer le coronavirus. La situation épidémique se maintient à un niveau stable, mais reste élevée. Seuls 10% des 700.000 résidents d'Ehpad en France ont été vaccinés contre le coronavirus, selon les informations d'Europe 1. Le laboratoire américain Pfizer a confirmé vendredi que ses livraisons de vaccins anti-Covid en dehors des États-Unis allaient ralentir fin janvier-début février, ce qui aura des conséquences sur la campagne vaccinale française. Suivez l'évolution de la situation.

Les informations principales à retenir : Le couvre-feu est étendu à 18h dans tout le pays dès ce soir

Seuls 10% des 700.000 résidents d'Ehpad vaccinés

Des retards de livraisons pour le vaccin Pfizer dans les prochaines semaines

833 centres de vaccination ont ouvert vendredi, annonce Véran

69.949 morts en France, l'épidémie stable à un niveau élevé

Plus de deux millions de morts dans le monde

Jour J pour le couvre-feu à 18 heures

Le couvre-feu national est abaissé de 20 heures à 18 heures, samedi, avec de nombreuses implications pour (au moins) les 15 prochains jours. "Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou service recevant du public seront fermés à 18 heures", a précisé le chef du gouvernement. Jean Castex a également prévenu : si la situation sanitaire venait à se dégrader, le gouvernement serait contraint de procéder à un nouveau confinement. Cette mesure a en tout cas des conséquences multiples sur tous les pans de la vie quotidienne, en semaine comme le week-end. On vous explique tout dans cet article.

10% des résidents d'Ehpad vaccinés, 833 centres ouverts

Selon les chiffres obtenus par Europe 1, seuls 10% des Ehpad ont été vaccinés. Sur 318.216 personnes vaccinées, 74.242 sont donc des résidents d’Ehpad, ce qui représente à peine plus de 10% des 700.000 personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite. Les 243.974 autres personnes vaccinées sont des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, mais aussi les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.

La vaccination va être ouverte aux personnes présentant "une des six pathologies conduisant à un très haut risque de la forme grave de la maladie" à partir de lundi, quel que soit leur âge. Vendredi, Olivier Véran a annoncé l'ouverture dans la matinée de 833 centres de vaccination, tandis que le site Doctolib affirme à Europe 1 que "les données personnelles seront protégées". Selon le ministère de la Santé, plus d'un million de rendez-vous ont été pris pour les premières et deuxièmes injections du vaccin, ce qui représente donc "500.000 personnes".

Les livraisons pour l'UE du vaccin Pfizer retardées pour "3 à 4 semaines"

Les livraisons aux pays de l'UE des quantités prévues de vaccins Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 vont connaître des retards dans les trois à quatre prochaines semaines en raison de travaux dans l'usine où ils sont fabriqués, a indiqué vendredi le ministère allemand de la Santé. Une annonce qui a déclenché la "sérieuse préoccupation" des ministres du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la Lituanie, de la Lettonie et de la Suède qui ont dénoncé dans une lettre commune une situation "inacceptable" portant préjudice à la "crédibilité du processus de vaccination".

Mais Pfizer a assuré que les doses attendues par l'UE au 1er trimestre seront bien livrées comme prévu, a indiqué vendredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. On vous explique l'origine et les implications de ces retards.

La Commission européenne favorable à un "certificat de vaccination" européen…

Sur un sujet connexe, Ursula von der Leyen a indiqué que la Commission européenne est favorable à l'idée d'un certificat de vaccination contre le coronavirus qui soit "mutuellement reconnu". "C'est un impératif médical d'avoir un certificat de vaccination. C'est pour cette raison que je me réjouis de l'initiative du Premier ministre grec (Kyriakos Mitsotakis) pour un certificat de vaccination mutuellement reconnu", a-t-elle déclaré.

… mais pas l'OMS

Mais le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est dit opposé "pour le moment" à l'instauration de certificats de vaccination contre le Covid-19 comme condition pour permettre l'entrée dans un pays à des voyageurs internationaux. "Il y a toujours trop d'inconnues fondamentales en terme d'efficacité des vaccins pour réduire la transmission (du virus) et les vaccins ne sont encore disponibles qu'en quantité limitée", souligne le comité dans ses recommandations, ajoutant qu'une preuve de vaccination ne doit pas exempter des autres mesures de précaution sanitaire.

69.949 morts en France, les indicateurs stables à un niveau élevé

À la veille de la mise en place d'un couvre-feu à 18 heures sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'épidémie de coronavirus reste stable. On compte ce vendredi 69.949 morts du coronavirus, soit 636 de plus sur les dernières 24 heures. Le nombre de nouveaux cas s'établit à 21.271 pour un total de 2.87 millions. Les données hospitalières sont en très légère progression par rapport au dernier pointage avec 26 patients hospitalisés, pour 25.043 au total, et 14 admissions en réanimation, pour 2.740 cas graves sur le territoire.

Plus de 2 millions de morts, plus de 30 millions de cas en Europe

La pandémie a officiellement fait deux millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP vendredi soir. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé (389.581 morts), devant le Brésil (207.095) et l'Inde (151.918). Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est toutefois globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques. En Europe, plus de 30 millions de contaminations ont été officiellement recensées, selon un comptage de l'AFP.

Espoir face à la pandémie, au moins 35,61 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont déjà été administrées dans le monde, dans au moins 58 pays et territoires, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles vendredi.