Coronavirus : un cluster détecté chez les saisonniers des Bouches-du-Rhône

Plusieurs clusters ont été détectés dans le sud de la France. Dans le Vaucluse, et surtout dans les Bouches-du-Rhône, au sein des exploitations agricoles, une trentaine de malades ont été recensés sur différents sites. Il s’agit de travailleurs détachés, ces étrangers que les agriculteurs attendaient avec impatience pour démarrer la récolte des fruits et légumes. Désormais, cette main d’œuvre risque de faire défaut.

À Noves, au nord du département, un camping a été installé au milieu des champs : c’est là que sont rassemblés 130 travailleurs étrangers dont une dizaine testés positifs au Covid-19. La quatorzaine qui leur a été imposée n’a pas été très bien acceptée, puisque plusieurs d’entre eux ont cherché à s’y soustraire.

"Il n’y a aucun moyen alloué pour la surveillance du site"

Jean-Philippe Matecki, adjoint au maire de Noves, dénonce un manque de surveillance de la part des services de l’Etat : "Deux travailleurs espagnols voulaient rejoindre leur pays. À leur décharge, ils ne sont plus payés. J’imagine que l’on a eu un défaut de pédagogie et que l’on aurait dû maintenir une présence de médecins et de psychologues. Mais il n’y a aucun moyen alloué pour la surveillance du site, il peut y avoir d’autres cas, ce qui inquiète les habitants", explique-t-il à Europe 1.

Une série de tests

Ces ouvriers travaillent souvent sur plusieurs sites, ce qui pourrait favoriser les contaminations. Quelque 2.000 tests ont été lancés, se félicite Patrick Levêque, président de la FNSEA des Bouches-du-Rhône. "Beaucoup d’employeurs de main-d’œuvre amènent leurs salariés pour se faire détecter. Qui peut savoir aujourd’hui s’il a sur son exploitation un ouvrier qui a été en contact avec une personne infectée ?" Les résultats seront connus dans les prochains jours, mais les agriculteurs se seraient bien passés de cet épisode en pleine période de récolte.