EN DIRECT - Coronavirus : le Brésil devient le troisième pays le plus touché, devant l'Italie

C'est le défi de cette fin de semaine : comment permettre à l'économie française de se relever après la crise du coronavirus ? Pas moins de 40 milliards ont été débloqués jeudi pour soutenir les secteurs en difficulté, avant une présentation officielle en Conseil des ministres la semaine prochaine. À partir de vendredi, les conditions de visite des proches dans les Ehpad vont être assouplies quand "la situation sanitaire le permet". Dans le même temps, les portes du château de Chambord rouvre après quasiment trois mois de fermeture, signe que le tourisme reprend des couleurs face à l'épidémie, qui a tué plus de 29.000 morts en France.

Dans le monde, la situation devient particulièrement inquiétante au Brésil, qui est devenu le troisième pays le plus touché par la pandémie, devant l'Italie. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Un assouplissement pour les visites dans les Ehpad

Les directeurs d'établissements hébergeant des personnes âgées peuvent mettre en place dès vendredi "une reprise des visites des proches" quand "la situation sanitaire le permet". La reprise des visites de proches pourra se faire à "plus de deux personnes à la fois", lorsqu'elle se déroulera à l'extérieur, et à deux personnes maximum dans une chambre.

Sous réserve qu'ils portent un masque, les mineurs pourront participer à ces visites, qui ne se feront plus sous la surveillance d'un membre du personnel de l'établissement.

Après la pénurie, risque-t-on une surproduction de masques ?

La question a de quoi surprendre mais elle se pose bel et bien : y a-t-il trop de masques en France ? Depuis fin mars-début avril, des centaines de petites et grandes entreprises produisent des masques lavables en tissu pour le grand public. Un "effort de guerre" conséquent, à l'appel de l'État, pour lutter contre le coronavirus. Mais aujourd’hui, les commandes nationales semblent se tarir, alors même que l'État continue d'importer des masques depuis l'Asie. On vous explique tout ici.

Quid de la réouverture des frontières européennes ?

Les frontières de l’Union européenne vont-elles se rouvrir en même temps ? Depuis plusieurs jours, les pays européens sont en discussion pour lever en même temps les mesures de contrôles mises en place en raison de la pandémie de coronavirus. Une réouverture des frontières à la date du 15 juin a ainsi été évoquée à plusieurs reprises.

Mais les pays de l’UE peinent pour le moment à trouver un accord. Les ministres de l’Intérieur, qui se réunissent vendredi par vidéo-conférence, tenteront de trouver un compromis, alors que de nombreux Européens attendent de pouvoir réserver leurs vacances et que le secteur du tourisme attend avec impatience le retour des voyageurs étrangers. Plus de détails ici.

40 milliards pour les secteurs en difficulté

Alors qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont réuni jeudi syndicats et patronat afin de trouver des solutions pour préserver l'emploi, le gouvernement a d'ores et déjà prévu de mobiliser 40 milliards d'euros pour soutenir les secteurs en difficulté, dans le cadre du troisième projet de budget rectificatif qui sera présenté en conseil des ministres la semaine prochaine, a annoncé jeudi le ministère de l'Économie et des Finances.

Ce nouveau projet de loi de finances rectificatif (PLFR) est rendu nécessaire par une aggravation de la récession, avec une chute du Produit intérieur brut (PIB) de 11%, un déficit qui va se creuser à 11,4% du PIB et une dette publique qui va gonfler à 120,9%, a détaillé le ministère lors d'un point presse téléphonique.

Chambord, Versailles… le tourisme reprend des couleurs

Lui aussi a pâti de la crise du coronavirus et du confinement : en cette fin de printemps, le tourisme tente de se relancer progressivement. Le château de Chambord rouvre par exemple ses portes vendredi. On vous explique dans cet article comme le domaine s'est réinventé face à l'épidémie avant de retrouver le public. Samedi, c'est le château de Versailles qui rouvrira.

Trois rétractations sur l'étude du "Lancet"

La controverse continue d'agiter la communauté scientifique : que vaut réellement l'étude sur l'hydroxychloroquine publiée dans la revue The Lancet, le 22 mai, qui pointait une surmortalité des patients recevant cette molécule ? Alors que cet article a été très critiqué, jusque dans la direction du journal, trois de ses auteurs ont décidé de se rétracter de cette publication, a annoncé jeudi soir la revue.

Une nouvelle étude publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine (NEJM) conclut par ailleurs à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine en prévention du coronavirus. Plus d'informations dans notre article par ici.

L'épidémie continue de reculer en France

Le coronavirus a fait 29.065 morts, selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé publié jeudi soir. La hausse est de 44 morts dans les hôpitaux français, ce qui porte le total à 18.715 à l'hôpital et 10.350 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), dont le bilan de mardi sera réactualisé mardi 9 juin.

1.163 patients atteints du coronavirus sont hospitalisés en réanimation (contre 1.429 il y a une semaine), avec un solde négatif de 47 sorties en 24 heures. 13.101 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus (contre 15.208 il y a une semaine).

Situation dramatique au Brésil, plus de 390.000 morts dans le monde

Les jours passent, et le Brésil s'enfonce un peu plus dans une situation dramatique. Le géant sud-américain est devenu jeudi le troisième pays au monde déplorant le plus de décès liés au nouveau coronavirus, en dépassant les 34.000 morts, devant l'Italie, après un nouveau record de morts enregistrés en 24 heures. 1.473 morts ont été recensées depuis mercredi soir, sachant que les chiffres officiels sont largement sous-estimés selon les spécialistes.

Au Mexique, au Chili et au Pérou, le bilan continue également de s'alourdir. Lisez ici notre article sur l'Amérique latine, en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie.

La pandémie a fait près de 390.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis ont enregistré plus de 108.000 décès (dont 1.021 ces dernières 24 heures). Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 39.904 morts, le Brésil avec 34.021 morts, l'Italie avec 33.689 morts et la France avec 29.065 morts.

Aux Etats-Unis, le chômage pourrait dépasser les 20%

Aux Etats-Unis, la situation sanitaire semble désormais en amélioration, mais l'économie continue sa dégringolade. Le taux de chômage de mai, dévoilé vendredi, pourrait frôler les 20%. Il montrera l'étendue des dégâts de la pandémie sur la première économie mondiale, également secouée par des manifestations antiracistes qui ont remis en lumière les fortes inégalités depuis la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué par la police.