Coronavirus : pourquoi le prix des masques devrait chuter à la rentrée

Ils ont pris une place importante dans nos vies depuis quelques mois, et ils seront bientôt moins chers. Tandis que certaines villes, dont Paris, ont rendu le port du masque contre le coronavirus obligatoire dans une partie de leurs rues, et que le gouvernement réfléchit à systématiser le port dans les entreprises, leur prix devraient chuter à la rentrée. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français, alors que les autorités insistent sur l'importance du port du masque pour éviter une seconde vague épidémique.

>> EN DIRECT -Suivez l'évolution de la situation du vendredi 14 août

Des masques achetés plus chers pendant la pénurie

Auchan prépare ainsi une campagne sur le prix des masques lavables, quand Intermarché et Netto promettent de leur côté des promotions sur les boîtes de 50 masques jetables. Bien que cette protection ait été vendue quasiment à prix coûtant dans les grandes surfaces françaises, ils ont souvent été achetés bien plus cher que le prix habituel à cause de la pénurie qui a sévit dans les premiers temps de la pandémie. "Il y a eu une énorme inflation à la fin du confinement et au déconfinement dû à la forte demande", confirme au micro d'Europe 1 le porte-parole de l'enseigne Franprix, François Alarcon.

Un prix d'achat en baisse, qui entraîne le prix de vente

Mais aujourd'hui, le masque ne s'achète plus "au cul de l'avion" comme le confiait un professionnel du secteur : les filières d'approvisionnement sont beaucoup mieux rodées, ce qui permet de proposer des prix beaucoup plus raisonnables. "Le marché s'est étendu, le prix d'achat baisse et le prix de vente avec", résume François Alarcon. Il pourrait même y avoir ponctuellement de très fortes promotions sur des lots spécifiques négociés par les marques, alors que la production est aujourd'hui abondante.