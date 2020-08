EN DIRECT - Coronavirus : plus de 750.000 morts dans le monde

EN DIRECT

Le virus continue de circuler partout en France et les autorités sanitaires tentent d'endiguer l'épidémie, mais cela ne suffit pas : le Royaume-Uni a décidé de placer la France sur la liste des pays dont les voyageurs en provenance devront être en quarantaine avant de circuler sur le sol britannique. Une annonce qui "entraînera une mesure de réciprocité", a prévenu le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

Dans le reste du monde, le Covid-19 a tué plus de 750.000 personnes depuis le début de la crise, mais un vaccin pourrait être trouvé dès 2021. La Nouvelle-Zélande continue d'appliquer des mesures drastiques pour "éradiquer" l'épidémie et a décidé de confiner Auckland, la plus grande ville du pays, pendant douze jours. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Les voyageurs en provenance de France à destination du Royaume-Uni seront mis en quarantaine à partir de samedi

Cette décision est due à la hausse des cas et des clusters en France

Les pèlerins en direction de Lourdes pour le 15 août devront porter un masque

Un vaccin pourrait être disponible dès début 2021, a annoncé le Mexique

Plus de 750.000 personnes sont mortes dans le monde depuis le début de la crise

Les Français en route pour le Royaume-Uni bientôt contraints à une quarantaine

Une décision du gouvernement britannique d'imposer une quarantaine de deux semaines à partir de samedi aux voyageurs en provenance de plusieurs pays et territoires a provoqué une prise de bec diplomatique avec la France. Il s'agit d'"une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible", a tweeté le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. Cette mesure pourrait donc également frapper de plein fouet les nombreux Britanniques se trouvant actuellement en vacances en France et pourrait provoquer un exode de vacanciers désireux d'échapper à cette contrainte à leur retour.

Plusieurs indicateurs sanitaires se dégradent en France...

Mais Londres n'a pas mis la France sur sa liste par hasard. Le dernier bilan de la Direction générale de la Santé fait état de 30.388 morts en France jeudi, dont 19.883 au sein des établissements hospitaliers et 10.505 en établissements sociaux et médico-sociaux. Plusieurs indicateurs continuent de se dégrader à l'instar du nombre de nouveaux cas sur les dernières 24 heures, qui franchit une nouvelle fois la barre des 2.500 pour atteindre les 2.669 nouveaux patients. Quant aux nombres de clusters dans l'Hexagone, on en dénombre 926, dont 30 nouveaux découverts durant les dernières 24 heures.

..."mais il n'y a pas de fatalité", veut croire Jérôme Salomon

"Les indicateurs sont mauvais, les signaux sont préoccupants et la situation se dégrade. Mais il n'y a pas de fatalité. Le sort de l'épidémie (de Covid-19) est entre nos mains", a assuré vendredi sur France Inter, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. "On peut freiner l'épidémie et mettre fin à des clusters à risque", a-t-il cependant souligné, en citant le cas de la Mayenne, un département où plusieurs foyers de Covid-19 avaient été identifiés.

"Les Mayennais se sont mobilisés, ont observé l'ensemble des gestes barrières, ont accepté de se faire tester massivement: ça a marché!", a-t-il indiqué. Les villes de Paris et Marseille restent "particulièrement à risque" et "une vingtaine de départements sont au-dessus d'un certain seuil de vigilance", a dit Jérôme Salomon. Salomon. En revanche, "il n'y a pas d'alerte sur les Outre-mer", a insisté le directeur général de la Santé.

Le pèlerinage de Lourdes sera masqué

Les pèlerins devront porter un masque lors du pèlerinage du 15 août à Lourdes, où des milliers de catholiques sont attendus, a annoncé la préfecture des Hautes-Pyrénées. "Le préfet, en concertation avec le maire de la ville de Lourdes, rend le masque obligatoire dans certains secteurs de la ville, le week-end des 14 et 15 août 2020", dit le communiqué. L'enceinte religieuse des sanctuaires de Lourdes, et les rues situées à proximité, avec de nombreuses boutiques de souvenirs, des restaurants et des hôtels, sont concernés par la mesure, visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Alors qu'il attire en temps normal 20 à 25.000 personnes, le pèlerinage rassemblera un maximum de 10.000 personnes samedi.

Un match de l'OM annulé, une joueuse de l'OL testée positive

Le match amical prévu vendredi entre l'Olympique de Marseille et le Vfb Stuttgart a été annulé jeudi, a annoncé l'OM, qui suspecte un cas positif au Covid-19 dans son effectif. Il s'agit du deuxième match amical annulé pour le club phocéen dans cette pré-saison, la rencontre face à Montpellier ayant été annulée le 5 août en raison d'un probable cas de Covid-19 dans les rangs du MHSC. Dans le même temps, la gardienne de but N.2 de l'Olympique lyonnais, l'Espagnole Lou Gallardo, a été testée positive au Covid-19, a-t-on appris auprès de l'OL, confirmant une information du quotidien Le Progrès. Elle avait passé un test dit "douteux" 48 heures avant la finale de la Coupe de France, dimanche à Auxerre gagnée contre le Paris Saint-Germain (0-0, 4-3 t.a.b.). La joueuse avait alors été mise en quarantaine par précaution.

Vers un vaccin disponible dès le premier trimestre 2021, gratuit aux États-Unis

Le vaccin sur lequel travaille le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et qui doit être produit en Argentine et au Mexique à destination des pays d'Amérique latine (sauf le Brésil) devrait être prêt dès le premier trimestre 2021, a assuré jeudi le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. "Tous les Mexicains auront accès au vaccin. Les plus humbles n'ont pas à s'inquiéter", a dit le chef d'État de gauche.

Dans le même temps, l'administration Trump a annoncé que si un vaccin expérimental faisait ses preuves, il serait distribué gratuitement aux Américains, en répétant que le processus d'autorisation se ferait dans la plus grande rigueur scientifique. "Nous espérons que chaque Américain aura non seulement accès à un vaccin gratuit distribué dans divers sites, mais qu'il n'aura rien à payer non plus pour l'administration du vaccin", a dit Paul Mango, haut responsable du ministère de la Santé, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

La Nouvelle-Zélande prolonge de 12 jours le reconfinement d'Auckland

La Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé vendredi le prolongement d'au moins 12 jours du nouveau confinement d'Auckland après la propagation de l'épidémie en dehors de la plus grande ville du pays. "Le gouvernement a accepté de maintenir les mesures actuelles pendant 12 jours supplémentaires, ce qui porte (le confinement) à deux semaines complètes au total".

Hausse des cas au Maroc, au Pérou et au Mexique

Le Maroc fait face à une hausse des infections au nouveau coronavirus, avec plus de 1.000 cas enregistrés quotidiennement depuis quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mettant en garde jeudi contre cette "tendance à la hausse". En Amérique latine, le virus est sans contrôle : le Pérou a dépassé la barre des 25.000 décès dûs au jeudi et atteint un demi-million de cas de contamination (508.000). "Nous avons un total de 25.648 décès", a déploré jeudi le vice-ministre de la Santé, dont un record de 277 morts au cours des dernières 24 heures. Comme au Pérou, le Mexique a dépassé jeudi le cap du demi-million de personnes contaminées et déplore 55.293 décès.