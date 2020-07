Coronavirus : le masque obligatoire dès lundi dans toutes les grandes enseignes alimentaires

Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, le port du masque devient obligatoire dans toutes les grandes enseignes alimentaires du pays. Suites aux directives gouvernementales destinées à contrer une reprise de l'épidémie de coronavirus, l'ensemble des magasins sont concernés : Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match et Système U, précise la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) dans un communiqué.

"Les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques..."

Samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que le port du masque serait obligatoire dès lundi dans les lieux publics clos. "Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques... Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus", a-t-il ajouté dans un tweet. Le décret rendant obligatoire le port du masque dans tous les établissements clos recevant du public entrera en vigueur "la semaine prochaine", avait indiqué jeudi devant le Sénat le Premier ministre Jean Castex. Le président Emmanuel Macron avait annoncé le 14 juillet que l'obligation de porter un masque entrerait en vigueur le 1er août, mais la date a été rapidement avancée, face aux critiques des médecins qui alertent sur des "signaux faibles" de reprise de l'épidémie de Covid-19 et le relâchement des mesures barrière.

Au niveau national, le taux de reproduction effectif du virus est repassé légèrement au-dessus de 1 depuis la première semaine de juillet, et se situe actuellement à environ 1,20, selon Santé publique France. Cela signifie que chaque malade du Covid-19 contamine en moyenne 1,2 autre personne, ce qui va dans le sens d'une tendance à l'augmentation de la circulation du virus.