Covid-19 : faudra-t-il vacciner les enfants et adolescents dans les mois à venir ?

DÉCRYPTAGE

Le gouvernement assure que la campagne de vaccination contre le coronavirus pourra accélérer au printemps, alors que le feu vert de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin Johnson & Johnson est attendu ce jeudi. À ce stade, une question anime donc la communauté scientifique et créé des divisions : faudra t-il vacciner les enfants contre le Covid-19 quand suffisamment de doses seront disponibles ? Il y a bien sûr les professionnels qui plaident fortement pour cette option. Mais d'autres sont plus sceptiques sur l'intérêt d'une telle démarche.

Des résultats des essais cliniques "à la fin de l'été"

Les premiers estiment que même si les enfants développent des forme moins graves du Covid-19, ils peuvent être vecteurs du virus et donc favoriser sa propagation. Pour les autres, même sans vaccination, les enfants développeront de toute manière une immunité qui limitera la circulation du coronavirus.

Si le débat est loin d'être tranché, il est de toute façon prématuré pour le moment en France comme ailleurs. Et pour cause : aucun vaccin pour enfant n'est encore homologué. Sur Europe 1 jeudi, Antoine Flahault, professeur de santé publique a l'Institut de santé globale de Genève, rappelle que les essais cliniques à ce sujet sont en train de démarrer. "À la fin de l'été, on devrait avoir des résultats", indique-t-il. "Il y a toutes les raisons de penser que ces résultats seront à la hauteur des promesses que le vaccin a tenu chez l'adulte, mais il faut également voir toute la sécurité de ces vaccins chez l'enfant."

Le vaccin pour enfants sera donc un vaccin pour adulte mais injecté à des doses moins importantes. Cela se fait déjà pour d'autres vaccins. Ainsi, quand les données de sécurité et d'efficacité seront validées, l'Agence européenne du médicament n'aura plus qu'a délivrer une extension d'autorisation de mise sur le marché.