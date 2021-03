EN DIRECT - Coronavirus : le variant sud-africain identifié en Guadeloupe

EN DIRECT

Avec plus de 3.900 patients en réanimation mercredi, la situation sanitaire liée au Covid-19 reste très tendue en France. En Guadeloupe, le variant sud-africain du coronavirus a été détecté pour la première fois, au moment où l'archipel connaît une "stabilisation" de ses indicateurs, ont indiqué mercredi les autorités locales. Dans les Alpes-Maritimes, le confinement en vigueur sera prolongé lors du week-end à venir. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Le variant sud-africain a été détecté en Guadeloupe

Il y a un an, l'OMS qualifiait le Covid-19 de pandémie

Le confinement dans les Alpes-Maritimes a été prolongé au moins pour un week-end

Le variant sud-africain identifié en Guadeloupe

Le variant sud-africain du coronavirus a été détecté pour la première fois en Guadeloupe, au moment où l'archipel connaît une "stabilisation" de ses indicateurs, et que le variant britannique prédomine, ont indiqué mercredi les autorités locales. "Nous sommes sur un plateau, il faut maintenant que nous entamions la descente", a déclaré le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte, lors du point presse hebdomadaire consacré à la situation sanitaire dans l’archipel.

Bien que les indicateurs de contamination restent stables, voire en légère baisse sur une semaine, un cas de contamination au variant sud-africain et un second cas soumis à séquençage à Paris, ont été identifiés, selon Alexandre Rochatte.

Frayeur au sein de l'exécutif concernant la vaccination après l'incendie chez OVH

Selon les informations d'Europe 1, le gouvernement s’est fait une belle frayeur en lien avec la vaccination contre le Covid-19 mercredi. Et pour cause : à Strasbourg, un bâtiment de l’entreprise OVH, premier hébergeur français de sites Internet, a été ravagé par un violent incendie. Pendant plusieurs heures, le ministère des Solidarités et de la Santé a craint que des données importantes concernant la campagne de vaccination soient affectées, comme nous vous le racontons ici. Il y a finalement eu plus de peurs que de mal.

89.565 morts en France au total, plus de 3.900 patients en réanimation

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés a baissé mercredi, à 24.969 malades, soit une baisse de 232 patients par rapport au dernier bilan. Le nombre de patients en réa, service qui accueille les cas les plus graves, est de 3.918. Il y a une semaine, il s'élevait à 3.637. Descendu sous la barre des 2.600 début janvier, cet indicateur n'a cessé de monter depuis et se situe désormais au niveau de fin novembre.

Il reste toutefois encore loin du pic de la deuxième vague de l'automne (4.900 mi-novembre) et de la première vague au printemps (7.000 début avril). Mercredi, 264 morts du Covid-19 à l'hôpital ont été enregistrés, portant le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie, il y a un an, à 89.565, dont 64.321 à l'hôpital.

Confinement prolongé dans les Alpes-Maritimes, taux d'incidence très bas dans les Pyrénées-Atlantiques

Le confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes, en vigueur depuis deux semaines, a été prolongé aux samedi et dimanche à venir, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. "Un point sera fait la semaine prochaine pour mesurer si la dynamique de diminution de l'incidence et de l'épidémie dans le département se poursuit", pour permettre "dans ce cas (de) pouvoir envisager de lever la mesure".

Dans les Pyrénées-Atlantiques en revanche, la situation n'est pas du tout la même. Le département enregistre un taux d'incidence exceptionnellement bas, à 42 cas pour 100.000 habitants, contre 220 pour 100.000 à l'échelle nationale. "Je n'ai pas vu un cas positif de Covid depuis un mois et demi", raconte le docteur Guillaume Barrucq jeudi au micro d'Europe 1.

Des "évacuations sanitaires" pour l'Île-de-France

Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 est toujours aussi élevé en Ile-de-France, il y aura "un certain nombre d'évacuations sanitaires dans les jours qui viennent de patients hospitalisés, notamment" pour cette région, a aussi annoncé Gabriel Attal. "C'est le cas déjà pour d'autres régions", a précisé Gabriel Attal en insistant sur la nécessaire mobilisation de "toutes les forces disponibles pour accueillir des malades", notamment dans le secteur privé.

La région parisienne, confrontée au variant anglais du coronavirus, plus contagieux, a vu le nombre de malades du Covid-19 monter en flèche dans les services de réanimation de ses hôpitaux, jusqu'à 1.018 malades mardi pour "moins de 1.050" lits disponibles en théorie, selon l'Agence régionale de santé (ARS). L'ARS a donné "l'ordre ferme" aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales pour augmenter les capacités d'accueil.

Un an de pandémie à l'échelle mondiale

Il y a un an jour pour jour, l'OMS qualifiait le Covid-19 de pandémie, se disant "profondément préoccupée" par ses "niveaux alarmants de propagation" : après des mois de chaos et d'efforts, la riposte s'est organisée dans le monde mais reste inégale selon les régions. A ce stade, le virus a fait au moins 2.611.162 morts dans le monde, avec plus de 117.511.850 cas d'infection diagnostiqués, selon un bilan établi mercredi par l'AFP.

Le Texas rouvre "à 100%"

Un vent d'optimisme continuait à souffler mercredi sur les Etats-Unis, où le Texas a rouvert "à 100%", au moment où Joe Biden a indiqué vouloir acheter 100 millions de doses supplémentaires du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19. Annoncée la semaine dernière, la levée des restrictions dans le deuxième Etat le plus peuplé des Etats-Unis a pris effet mercredi : plus de masque obligatoire en public et réouverture de tous les commerces sans limitations.

Localement, certaines villes comme Austin, la capitale de l'Etat, ont décidé que le port du masque resterait obligatoire. Les experts avertissent que le niveau de circulation de la maladie reste bien trop élevé pour se relâcher. Ils alertent également sur l'approche des vacances de printemps, qui entraîneront davantage de déplacements, et la diffusion rapide des variants.

Plus de 2,6 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,6 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 529.067 décès, suivis par le Brésil (270.656), le Mexique (191.789), l'Inde (158.063) et le Royaume-Uni (124.797).