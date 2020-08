Coronavirus : "C'est extrêmement anxiogène comme rentrée", confie une directrice d'école

TÉMOIGNAGE

À deux jours de la rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer se veut rassurant malgré le contexte sanitaire particulier, dans un entretien au Journal du Dimanche. Dans le même temps, un collectif de médecins a signé une tribune dans Le Parisien dans laquelle ils affirment que "l'école n'est pas prête" à faire face à la rentrée. Stéphanie Fouillhoux, directrice d’école maternelle, enseignante en Seine-Saint-Denis, et déléguée du personnel pour le SNUIPP-FSU, invitée d'Europe Soir dimanche, ne cache pas son inquiétude face à cette rentrée scolaire sur fond d'épidémie de coronavirus.

"Rassurer les parents va tenir de l'impossible"

Stéphanie Fouillhoux considère contradictoires les messages envoyés aux enseignants. "C'est extrêmement anxiogène comme rentrée puisqu'on a un ministre qui dit qu'on est prêt, que tous les parents en maternelle vont pouvoir entrer dans les écoles et, en face, on a un collectif de médecins qui nous dit que le protocole est vraiment léger", souligne-t-elle.

Dans leur tribune, les médecins estiment que le protocole sanitaire prévu par l'Éducation nationale pour les écoles "ne protège ni les personnels ni les élèves et leurs familles". "L'école n'est pas prête. (...) Compte tenu du protocole en vigueur, rien ne semble empêcher les écoles de devenir des clusters" des foyers infectieux, alertent encore les signataires.

"Rassurer les parents va tenir de l'impossible", estime Stéphanie Fouillhoux. "On va essayer d'échelonner les arrivées des classes mais c'est très anxiogène. D'autant plus qu'à Saint-Denis et dans le 93, on a des familles qui vivent dans des foyers multi générationnels avec des personnes plus âgées", fait observer la directrice d'école.

"Écoutez moins le ministre dans les médias qui dit que tout est prêt : ce n'est pas vrai !"

L'enseignante ne cache pas son exaspération. "Quand on voit que le ministre annonce que tous les parents peuvent entrer dans l'école, ça veut dire que mardi matin, tous les parents peuvent exiger de rentrer dans l'école maternelle. Donc si je leur dis que ce n'est pas possible, c'est encore sur moi que tout va retomber !"

"J'ose dire [aux parents, ndlr] : écoutez moins le ministre dans les médias qui dit que tout est prêt, que tous les parents pourront entrer dans les écoles : ce n'est pas vrai !", appuie-t-elle. "On va faire en sorte que chacun puisse trouver sa place à l'école et surtout donner la priorité aux parents de petites sections", ajoute la directrice.