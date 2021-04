Coronavirus : 5.000 cas détectés par jour, c'est pour dans trois semaines ou dans trois mois ?

Fin mars, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait l'extension des mesures de restriction supplémentaires contre le Covid-19 à l'ensemble du territoire. Dans les 19 départements où ces mesures avaient été prises quelques jours auparavant, le fléchissement des indicateurs de l'épidémie semble déjà entamé. À l'échelle nationale en revanche, on devrait en savoir beaucoup plus à la fin de cette semaine.

L'équation est simple. Pour observer une éventuelle stabilisation des indicateurs après la mise en place d’un confinement, il faut généralement deux semaines. Parmi ces indicateurs, le taux de reproduction, c’est-à-dire le nombre moyen de personnes que contamine un malade, sera ainsi regardé avec une attention toute particulière. Si l'on observe qu'il demeure au-dessus de 1, cela signifiera que l’épidémie continue d’augmenter. Mais cette hypothèse ne semble pas privilégiée.

5.000 cas par jour dans trois semaines ?

Les mesures annoncées fin mars, avec notamment la fermeture des écoles, pourrait faire le taux de reproduction redescendre vers 0,7. Dans le cadre de cette projection, certes optimiste, l’épidémie reculerait rapidement, comme l’explique l’épidémiologiste Antoine Flahault mardi sur Europe 1.

"Si ce taux est autour de 0,7 (ce que l'on a vu au Portugal par exemple récemment), on peut espérer une diminution par deux du nombre de nouvelles contaminations toutes les semaines", estime-t-il. "C'est-à-dire qu'il faudra trois semaines supplémentaires pour mener les nouvelles contaminations de 40.000 à 5.000 cas par jour."

Ou dans trois mois ?

Dans ce scénario, la France se retrouverait donc avec 5.000 nouveaux cas par jour autour du 10 mai, un niveau raisonnable pour bien remonter les chaînes de contaminations et maîtriser l’épidémie. En revanche, si le confinement est moins efficace et que le taux de reproduction se situe à 0,9 à la fin de la semaine, il ne faudrait plus trois semaines mais bien trois mois pour revenir à ces 5.000 contaminations quotidiennes.