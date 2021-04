EN DIRECT - Covid : le Royaume-Uni remplit son objectif pour la vaccination des plus de 50 ans

EN DIRECT

Le gouvernement français a choisi, après consultation des maires, de défendre le maintien des élections régionales en juin. Lundi soir, le bilan de l'épidémie de Covid-19 dans le pays s'élevait lundi à plus de 99.000 morts. Au Royaume-Uni, après un long hiver sous restrictions, la situation s'est déjà sensiblement améliorée avec une campagne de vaccination efficace, et les commerces "non-essentiels" rouvrent, dont les fameux pubs. Mardi marque aussi le début d'un deuxième ramadan sous pandémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : L'exécutif suit les maires de France sur le maintien des élections régionales en juin

L'Angleterre a atteint son objectif de vaccination pour les plus de 50 ans et rouvre ses commerces "non essentiels"

Un deuxième ramadan sous pandémie s'ouvre mardi dans plusieurs pays

Succès pour la campagne de vaccination britannique

Le Royaume-Uni a atteint lundi son objectif de proposer au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus aux plus de 50 ans à la mi-avril, un nouveau succès de la campagne de vaccination auquel les Anglais peuvent trinquer en terrasse après un long hiver confiné. Face au bilan sanitaire plus lourd que dans tout autre pays en Europe occidentale - plus de 127.000 morts - le gouvernement de Boris Johnson s'est lancé dans une campagne de vaccination massive dont il parvient à tenir l'ambitieux calendrier.

Avec trois jours d'avance sur l'échéance de la mi-avril, l'objectif de proposer au moins une première dose de vaccin à tous les plus de 50 ans, aux personnes les plus vulnérables ou les plus exposées, a été rempli lundi, a annoncé dans la soirée Downing Street.

En France, les Français de 55 ans et plus sont éligibles à la vaccination depuis lundi avec l'AstraZeneca, comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur Olivier Véran, dimanche. Pour accélérer la vaccination, l'intervalle d'injection pour la 2ème dose sera par ailleurs allongé pour le Pfizer-BioNTech et le Moderna, actuellement réservés aux plus de 70 ans ou aux personnes présentant des comorbidités.

Plus de 99.000 décès en France, plus d'un million en Europe

La France compte désormais plus de 99.000 décès à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie (99.135), selon les données publiées lundi par Santé publique France. Ainsi, 385 décès supplémentaires ont été rapportés à l'hôpital lundi par rapport au dernier bilan. Par ailleurs plus de 5.900 patients sont pris en charge en réanimation lundi (5.916), c'est 78 de plus que par rapport au dernier bilan.

Au total, plus d’un million de morts du Covid-19 sont recensés en Europe depuis la découverte du coronavirus en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, lundi à 20h30. Les 52 pays et territoires de la région (qui va, à l’est, jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) totalisent au moins 1.000.288 décès (pour 46.496.560 cas).

L'exécutif suit les maires de France sur le maintien des régionales

Après quelques hésitations, l'exécutif a décidé de maintenir les élections régionales et départementales en juin. Le Premier ministre Jean Castex défendra ce choix à l'occasion d'un débat consultatif sur la question, prévu mardi et mercredi au parlement. Cette décision a été prise après la consultation controversée lancée ce week-end par l'exécutif auprès des maires, dont une majorité (56%) s'est prononcée pour tenir ces deux scrutins les 13 et 20 juin, comme prévu.

Cette consultation était souhaitée par Emmanuel Macron, avant le week-end. Le chef de l'État avait demandé vendredi soir aux préfets de consulter les maires sur éventuel report du scrutin.

Deuxième ramadan sous pandémie

Nombre de pays musulmans entrent mardi dans la période du ramadan, assombri pour la deuxième année consécutive par la pandémie, qui a déjà fait un million de morts en Europe. Le mois saint de la religion musulmane se déroulera, à partir de mardi ou de mercredi selon les pays, entre restrictions sanitaires et craintes de nouvelles contaminations, notamment sous l'effet de ses traditionnels repas festifs à la fin de la journée de jeûne. Le jeûne du ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam. Durant ce mois, les musulmans doivent notamment s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil.

Au Maroc, des mesures de restriction pour la période (extension du couvre-feu, interdiction de fêtes et de rassemblements etc...) ont été promulguées récemment. De leur côté les autorités saoudiennes ont annoncé début avril que seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 seraient autorisées à effectuer la omra, le petit pèlerinage à La Mecque, à partir du début du ramadan.

Variant britannique : pas plus de formes graves selon deux études

Deux études publiées mardi affirment que le variant "britannique" du coronavirus n'entraîne pas plus de formes graves de Covid-19, à rebours des conclusions de précédents travaux de recherche, mais confirment qu'il est bien plus contagieux que les souches précédentes.

Les auteurs de la première étude, publiée dans The Lancet Infectious Diseases, ont analysé les données de 341 malades du Covid hospitalisés à Londres entre le 9 novembre et le 20 décembre, en pleine émergence du variant 501Y.V1, désormais dominant dans une grande partie de l'Europe.

Plus de 2,9 millions de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.937.355 morts, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10 heures GMT. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.504 décès pour 31,263 millions de cas recensés. Suivent le Brésil (354.617 morts), le Mexique (209.338), l'Inde (170.179) et le Royaume-Uni (127.087).

L’Europe a recensé plus d'un million de morts du Covid-19, selon le comptage AFP lundi à 18h30 GMT.