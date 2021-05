Célébrations de la victoire du Losc : l'ARS recommande aux supporteurs de se faire tester

L'ARS des Hauts-de-France a recommandé lundi aux supporteurs du Losc, venus par milliers dimanche sur la Grand-place de Lille fêter leur titre de champion de France, de "réduire leurs contacts" dans les prochains jours et "faire un test préventif" de contamination au Covid-19. "Chers supporteurs, pour célébrer pleinement nos champions de France : gestes barrières, réduire les contacts dans les prochains jours, test préventif à partir du milieu de semaine et isolement si nécessaire", préconise l'Agence régionale de Santé dans un tweet diffusé à la mi-journée, félicitant le Losc pour sa victoire.

La police a laissé éclater la joie des supporters

Elle accompagne son message d'une photographie de la Grand-place en fête, dans un halo rouge de fumigènes. Bravant le couvre-feu, une marée de milliers de supporteurs avait envahi dimanche soir peu après la fin du match cette place emblématique de la ville. La police en avait dans un premier temps bouclé l'accès, avant de la laisser ouverte aux déferlements de joie des supporteurs.

G.F. @lillefrancepic.twitter.com/fZ3t8taQY5 — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) May 24, 2021

Si une partie d'entre eux portaient des masques, la foule était compacte et la distance physique impossible à respecter. Un peu plus tôt dans la journée, la mairie de Lille avait appelé les supporteurs à "la plus grande responsabilité dans la célébration du titre de Champion de France", rappelant "que la règlementation sanitaire restait en vigueur". Elle précisait alors qu'en cas de victoire un "dispositif exceptionnel" serait déployé dans l’espace public après le match, assurant notamment que l'accès à la Grand-place serait soumis à une "jauge réduite et contrôlée".

Encore des célébrations ce lundi

Le préfet du nord, Michel Lalande, avait pour sa part appelé samedi les Lillois à "vivre ce moment de sport en toute sécurité, dans un contexte sanitaire qui s’améliore mais reste fragile", demandant "à chacun de continuer à respecter l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur".

Les célébrations doivent reprendre lundi après-midi : après la remise de leur trophée au domaine de Luchin (Nord), à une vingtaine de kilomètres de Lille, les joueurs du Losc étaient attendus à 16 h 30 pour rencontrer le public "à bord d’un bus à impériale" qui parcourra l'une des grandes artères du centre-ville via "un parcours autorisé par la préfecture", selon la mairie.