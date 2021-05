"Ça rend heureux" : après le titre du Losc, une nuit de folie à Lille

REPORTAGE

"On est champions, dix ans après, c'est magnifique ! Tout ce que le LOSC a fait pour nous, c'est beau. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils nous font, la joie qu'ils mettent dans nos cœurs ?" À peine la fin du match contre Angers sifflée (2-1), les premiers feux d'artifice éclairent la nuit lilloise. Des manifestations de joie pour célébrer le premier titre de champion de France de Lille, dix ans après le dernier, et ce devant le PSG, présenté, comme intouchable.

"Ça fait du bien après le Covid"

Petit à petit, la foule grossit sur la Grand'Place, enveloppée par les fumigènes rouges. Les forces de l'ordre laissent faire, au diable le couvre-feu. Les supporteurs laissent éclater leur joie. "Franchement, on est super contents. Ça fait longtemps qu'on recherchait ça. Ça faisait longtemps qu'on avait envie d'avoir dans cette ville ce genre de stimulation. De voir tout le monde sortis aujourd'hui, d'avoir bravé le couvre-feu. C'est quelque chose d'incroyable", lance un supporter.

La Grand-Place de Lille en délire pic.twitter.com/D3XMGZIMGi — Antoine Placer (@AntoinePlacer) May 23, 2021

"Ça rend heureux, c'est fédérateur. Tout le monde en avait besoin. C'est la fête. On est très heureux. C'est merveilleux, c'est beau, c'est émouvant. Ça fait du bien après le Covid, ça fait du bien de voir un peu de de fête", enchaîne une supportrice.

"On mérite le titre"

Ce bonheur, cette fierté, célèbrent un titre largement mérité sur le plan sportif, et les fans ne manquent pas de le souligner. "On a gagné contre les quatre premiers. On a battu Paris, on a battu Lyon. On a battu Lens, Monaco", rappelle un jeune homme. "C'est historique. Trois défaites en 38 matchs, il n'y a pas photo. On mérite le titre."

Au bout de cette nuit d'ivresse, les forces de l'ordre finissent par disperser quelques fauteurs de troubles, auteur de jets de projectiles et feux de poubelles. En tout, sept personnes ont été interpellées, dont trois pour des jets de projectiles, deux pour des feux de poubelle et une pour détention d'engins pyrotechniques Les petits groupes fauteurs de trouble ont vite repoussés par des grenades lacrymogènes.