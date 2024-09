«Astérix - Les 40 banquets», la BD-livre de cuisine pour aider les Restos du Cœur

Un livre acheté = 5 repas distribués. C’est "Astérix - Les 40 banquets", aux Éditions Albert René. Une BD - livre de cuisine, où l’on retrouve les dessins mythiques des traditionnels banquets du village d’Astérix et d’Obélix des différents albums d’Astérix. Lors de ces banquets, tous les villageois partagent sangliers rôtis et cervoise avec Astérix et Obélix… À côté de ces dessins, on découvre des menus de 40 chefs.

Anne-Sophie Pic, Julien Duboué ou encore Mohamed Cheikh ont donné leurs recettes

Pour exemple : les tortellinis d’agneau d’Anne-Sophie Pic, la garbure de canard de Julien Duboué, la salade de pommes de terre de Gilles Goujon ou encore le fondant au chocolat au thym de Mohamed Cheikh.

L’album coûte 15 euros. Les chefs ont donné bénévolement leurs recettes. L’intégralité des bénéfices des Éditions Albert René pour cette BD, les droits d’auteurs d’Anne Goscinny et Sylvie Uderzo, seront reversés aux Restos du Cœur. Un livre acheté, c’est 5 repas distribués aux Restos du Cœur. On se précipite à la librairie !