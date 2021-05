Variant "préoccupant" à Bordeaux : inquiets, les habitants de Bacalan vont se faire tester

Un nouveau cluster a été détecté vendredi à Bordeaux, dans le quartier de Bacalan. Pour endiguer la diffusion de ce variant du Covid-19 jugé "préoccupant", un centre de dépistage a immédiatement été ouvert dans le quartier, avec pour objectif de casser les chaînes de contamination. Beaucoup de résidents qui veulent avoir l'esprit plus tranquille sont donc au rendez vous et 300 tests sont effectués chaque jour.

C'est notamment le cas de Morgane, qui a surtout voulu se rassurer. "On n'a pas de symptômes mais on a toujours peur de le transmettre. J'ai un fils de 2 ans et une grand-mère assez âgée. Quand on se dit que c'est à Paris, ça paraît loin. Mais quand c'est dans notre quartier, ça nous atteint plus", reconnaît la mère de famille. L'école du quartier a également demandé à tous les élèves de se faire tester avant de rouvrir ses portes mardi.

Les habitants prioritaires

Une autre grande opération débutera ce jour-là puisque tous les habitants majeurs du quartier vont devenir un public prioritaire et 19.000 doses vont arriver pour les vacciner. "On est en train de se mettre en ordre de marche pour donner, dès mardi midi, la possibilité aux patients de ce quartier de prendre un rendez-vous sur les plateformes en ligne. Et dans cet enjeu de proximité, on va aussi mettre en place un centre de vaccination éphémère, à priori mercredi", explique Benjamin Daviller, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

Un centre de vaccination accepte par ailleurs dès ce lundi quelques habitants du quartier, mais seulement s'il reste des doses.