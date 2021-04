Covid-19 : pas encore injecté, le vaccin Janssen déjà freiné en Europe

C'est un nouvel imprévu dans la campagne vaccinale contre le Covid-19. Le laboratoire Johnson & Johnson a annoncé mardi qu'il reportait "le déploiement" de son vaccin Janssen en Europe. Un peu plus tôt, les autorités sanitaires américaines avaient préconisé de faire une pause dans l'utilisation de ce sérum, après avoir reçu plusieurs signalements portant sur des cas sévères de caillots sanguins. L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit désormais s'exprimer la semaine prochaine sur ce vaccin qui devait notamment permettre de booster la vaccination en France et pourrait bien entraîner des retards.

Dans l'attente d'une décision de l'Agence européenne des médicaments

Pour l'heure, la restriction d'âge du vaccin Janssen, destiné aux plus de de 55 ans et rappelé par Gabriel Attal mercredi matin, n'est pas un problème puisque la vaccination n'est pas encore ouverte en France aux citoyens plus jeunes. Et si le pays a bel et bien reçu des doses, les injections pourraient commencer la semaine prochaine, comme prévu initialement. Tout devrait donc dépendre de l'avis de l'EMA dans les jours à venir, qui estime toujours pour l'heure que la balance bénéfices/risques est favorable.

8 millions de doses attendues d'ici juin

La question se pose donc désormais de savoir comment vont se dérouler les livraisons, puisque le laboratoire Johnson & Johnson a suspendu le déploiement de son sérum en Europe. À l'heure actuelle, 200.000 doses sont déjà arrivées en France et sont en train d'être acheminées vers les médecins et les pharmaciens. Mais au total, le pays en attend 600.000 pour l'ensemble du mois d'avril, et 8 millions d'ici au mois de juin. C'est donc l'avis des experts européens qui permettra de débloquer la situation actuelle.

Cependant, si le déploiement prend trop de retard, ces vaccins Janssen représenteront sur les mois d'avril et mai moins de 16% du total des livraisons attendues en France.