Coronavirus : le Val-d'Oise classé rouge, sa présidente "inquiète pour la suite"

INTERVIEW

Sur la carte épidémiologique du coronavirus, la région Île-de-France est classée orange. Si elle n'est pas passé en vert, c'est en raison d'un seul département : le Val-d'Oise a des indicateurs et des taux de positivité au Covid-19 supérieurs à ceux des départements voisins. Il est le seul en rouge en métropole. Une situation qui inquiète la présidente du département, Marie-Christine Cavecchi, interrogée par Europe 1 samedi. Le classement en rouge est un non-sens à ses yeux.

"On est montré du doigt. On est le vilain petit canard. C'est impensable", pointe Marie-Christine Cavecchi, qui s'appuie sur des chiffres. "Mercredi soir, il y a eu 224 tests : trois personnes ont été marquées positives. Sur toute l'Île-de-France, 6.000 personnes sont en réanimation et il y en a 28 ou 29 sur le Val-d'Oise. Donc on se pose des questions."

Marie-Christine Cavecchi craint que le département ne soit désavantagé par rapport aux autres. "Je m'inquiète énormément pour la suite. On a un département qui est au deux-tiers en ruralité donc les Parisiens viennent en week-end, dans les chambres d'hôtes, dans les sites. Et là, vous croyez qu'ils ont envie de venir voir des gens qui seraient peut-être contagieux ?", demande-t-elle.

Le tourisme, un secteur préoccupant

La situation économique est l'aspect le plus critique de ce classement en rouge, estime la présidente du département. "Tout le secteur du tourisme, qui a envie de reprendre comme dans toute la France, aujourd'hui, on se demande à quoi ça va servir. C'est tout à fait désolant pour notre économie", regrette Marie-Christine Cavecchi.