Carte du déconfinement : aucun département en rouge, Île-de-France, Guyane et Mayotte en orange

Une nouvelle carte sans rouge. Lors de la présentation de l'acte II du déconfinement, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé la nouvelle carte du déconfinement. Tout le territoire est désormais classé vert, à l'exception des départements d’Île-de-France, de Guyane et de Mayotte qui passent à "l'orange".

"Tous les départements vont bénéficier de nouvelles mesures fortes de déconfinement. Mais nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’Île-de-France, la Guyane et Mayotte" a indiqué Édouard Philippe. Le Premier ministre précise que "le virus circule un peu plus qu'ailleurs" dans ces départements, et que "des inquiétudes spécifiques" y demeurent.

Quatre facteurs pris en compte

De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran a détaillé les quatre critères sur lesquels se base cette nouvelle carte à commencer par celui de "l'incidence", c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur une semaine sur 100.000 habitants. Le deuxième facteur est le taux de positivité des tests PCR, puis vient celui du R0, le taux de reproduction du virus. Enfin, le 4ème indicateur pris en compte est le taux d’occupation des réanimations, qui reflète la saturation des hôpitaux.

Les départements en orange sont donc "ceux sur lesquels au moins deux indicateurs sur les quatre" sont au-dessus d'un "seuil de vigilance", a indiqué Olivier Véran.