Flambée des cas de rougeole dans le monde en 2023

Le nombre de cas de rougeole, une maladie très contagieuse, a bondi de 20% dans le monde en 2023 en raison d'inquiétantes carences dans la couverture vaccinale, selon une étude publiée jeudi. En 2023, environ 10,3 millions de cas ont été recensés, avec 107.500 décès, principalement parmi les enfants de moins de cinq ans.

Une couverture vaccinale en recul par rapport à l’avant-pandémie

D'après cette étude menée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), une couverture vaccinale de 95% avec deux doses de vaccin contre la rougeole est nécessaire pour éviter des épidémies. En 2023, seuls 83% des enfants ont reçu leur première dose lors des campagnes de vaccination de routine, un chiffre resté stable par rapport à 2022, mais inférieur aux 86% observés avant la pandémie de Covid-19. La seconde dose n’a été administrée qu’à 74% des enfants l'année dernière, indique l’étude.

L'OMS et les CDC mettent en garde contre un objectif d'éradication menacé

L'OMS et les CDC signalent que des épidémies de rougeole importantes ont été enregistrées dans 57 pays en 2023, dans toutes les régions sauf l'Amérique, et principalement en Afrique. Bien que la maladie ait fait 8% de décès en moins par rapport à l'année précédente, les auteurs estiment que cette tendance est due à une meilleure nutrition et à l’accès aux soins dans les pays les plus touchés. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, rappelle que "le vaccin contre la rougeole a sauvé plus de vies que tout autre vaccin au cours des 50 dernières années" et insiste sur la nécessité d’investir dans la vaccination pour protéger les plus vulnérables. L'OMS et les CDC soulignent "l'urgence de redoubler d'efforts pour vacciner tous les enfants, notamment en Afrique, dans l'est du bassin méditerranéen, et dans les zones de conflit, afin d’atteindre l’objectif d’éradication d'ici 2030".