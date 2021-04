EN DIRECT - Coronavirus : 150 millions de cas détectés dans le monde

Après des semaines de reconfinement face à la troisième vague du Covid-19, le président Emmanuel Macron a livré ses perspectives de "sortie progressive" dans un entretien à la presse quotidienne régionale publié jeudi après-midi, avec notamment une réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels le 19 mai. Alors que de premiers cas de variant indien ont été détectés en France jeudi, la pression hospitalière a continué de baisser peu à peu dans l'Hexagone : les services de réanimation comptaient 5.804 patients jeudi contre 5.879 la veille.

Dans le monde, le variant indien, déjà détecté dans plus de 17 pays, suscite l'inquiétude. La situation semble hors de contrôle en Inde, avec 3.645 décès du Covid-19 en 24 heures, un nouveau record. Plus de 150 millions de cas ont été officiellement déclarés depuis la découverte du virus en Chine en décembre 2019. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations : Le déconfinement se fera en quatre étapes, a annoncé l'Elysée jeudi

Les commerces et terrasses rouvriront le 19 mai avec des jauges limitées, si la situation sanitaire le permet

Le variant indien détecté dans 17 pays, dont la France

150 millions de cas ont été enregistrés dans le monde puis le début de la pandémie.

Un déconfinement en quatre étapes...

Le déconfinement se fera en quatre étapes, étalées sur les mois de mai et juin. Le couvre-feu sera maintenu à 19 heures du 3 au 19 mai. Il sera ensuite décalé à deux reprises, à 21 heures le 19 mai et à 23 heures le 9 juin. Il devrait enfin être supprimé au début des vacances d'été, le 30 juin. En ce qui concerne les bars et restaurants, ils pourront rouvrir leurs terrasses dès le 19 mai puis leurs parties couvertes le 9 juin, avec à chaque fois des tables de six personnes maximum et un protocole sanitaire adapté.

Les détails de la 1ère étape du #déconfinement qui aura lieu le lundi 3 mai, selon les informations d'Europe 1 : pic.twitter.com/TyEnRbJpVN — Europe 1 (@Europe1) April 29, 2021

Pour la réouverture des commerces et lieux culturels, l'horizon est fixé au 19 mai, dans le respect d'une jauge fixée à 800 en intérieur et 1.000 en extérieur pour les événements - et le public devra rester assis. A noter également que l'assouplissement du télétravail n'est pas prévu avant le 9 juin. Il en va de même pour la réouverture des salles de sport.

... Soumis à la situation sanitaire

Dans un entretien mis en ligne jeudi après-midi par la presse quotidienne régionale, le chef de l'Etat a prévenu que les réouvertures ne pourront avoir lieu que si la situation sanitaire le permet. Certains départements pourraient donc ne pas être concernés par le même calendrier de levée des restrictions. Des mesures de freins "s’appliqueront dans une métropole ou un département en fonction de trois critères : le taux d’incidence qui dépasserait à nouveau 400 infections pour 100.000 habitants, une augmentation très brutale de ce taux et une menace de saturation des services de réanimation."

Le calendrier du gouvernement semble toutefois précipité à certains professionnels de santé. "Le risque, c’est qu’avec une reprise trop rapide des activités sociales, la diminution du nombre de cas soit très lente", met en garde Mircéa Sofonéa, épidémiologiste à l’université de Montpellier, au micro d'Europe 1. Plus d'informations dans notre article ici.

Un "pass sanitaire" pour les "stades, festivals et foires"

Emmanuel Macron considère également qu'il serait "absurde de ne pas utiliser" un système de pass sanitaire "dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions", dont l'accès serait alors conditionné à un test négatif ou un certificat d'immunité. "Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis", prévient toutefois le chef de l'Etat. "Ce pass, qui sera papier ou numérique, via l’application TousAntiCovid, permettra de montrer qu’on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent", a précisé le président. Pour en savoir plus, vous pouvez lire cet article.

Ouverture de la vaccination aux personnes obèses le 1er mai

Le président de la République a annonce que la vaccination sera étendue "à compter du 1er mai" à toutes les personnes de plus de 18 ans "qui ont une surcharge pondérale sérieuse", soit un indice de masse corporelle supérieur à 30. "J'invite les 2,3 millions de Français concernés à se rendre dans les centres de vaccination dès ce week-end", indique Emmanuel Macron, excluant pour le moment d'ouvrir la vaccination à tous. Les personnes obèses de plus de 55 ans étaient déjà prioritaires pour la vaccination.

La pression hospitalière en baisse

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation a continué de baisser jeudi, sous la barre des 6.000, avec 5.804 patients, selon les chiffres de Santé publique France, contre 5.879 personnes la veille. Le nombre total de patients Covid-19 hospitalisés était jeudi de 29.487. 321 malades sont morts à l'hôpital entre mercredi et jeudi, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 104.239 décès.

Depuis un peu plus de deux semaines, le nombre de malades Covid-19 hospitalisés dans ces services est proche des 6.000 patients. Un chiffre en-deçà du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000) mais supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne (4.900).

De premiers cas de variant indien détectés en France...

Trois cas de variant indien du Covid-19 ont été détectés en France métropolitaine, a annoncé jeudi le ministère de la Santé dans un communiqué. Un premier cas, dans le Lot-et-Garonne, avait déjà été annoncé en fin d'après-midi par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, tandis que selon le ministère, "deux autres cas ont été détectés dans les Bouches-du-Rhône".

... et des cas dans "au moins 17 pays"

Selon l'OMS, le variant B.1.617, plus communément appelé variant indien, a été détecté dans plus de 1.200 séquences de génome, dans "au moins 17 pays". "La plupart des séquences téléchargées sur la base de données GISAID viennent d'Inde, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de Singapour", a déclaré l'OMS. Ces derniers jours, le variant a aussi été signalé dans plusieurs pays européens.

>> LIRE AUSSI - Coronavirus : comment le gouvernement indien tente de masquer le désastre sanitaire

L'Inde a enregistré jeudi 3.645 nouveaux décès du Covid-19, soit 350 de plus que la veille, un nouveau record pour ce pays violemment frappé par une deuxième vague épidémique, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le pays déplore désormais 204.832 décès dus au coronavirus, mais de nombreux experts estiment que le bilan réel est beaucoup plus élevé. Près de 380.000 nouvelles contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures, battant une fois encore un record mondial.

Face à cette situation hors de contrôle, la communauté française s'inquiète. Simples touristes ou résidents, tous s'interrogent sur les jours et semaines à venir. Découvrez ici leur quotidien, confié au micro d'Europe 1.

150 millions de cas dans le monde

Plus de 150 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, alors que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes atteint actuellement des niveaux inédits depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels vendredi à 4h20 GMT.

La pandémie a fait au moins 3.152.646 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de morts (574.329) suivis par le Brésil (401.186), le Mexique (215.918), l'Inde (204.832) et le Royaume-Uni (127.480).