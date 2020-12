EN DIRECT - Coronavirus : au moins 1,57 million de morts dans le monde depuis un an

EN DIRECT

Face aux derniers bilans de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a tranché : les mesures de restrictions qui entreront en vigueur le 15 décembre seront "plus strictes qu'initialement", a expliqué le Premier ministre Jean Castex, lors d'une conférence de presse en compagnie d'autres ministres. Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 292 décès supplémentaires sur les dernières 24 heures et 13.700 nouveaux cas. Dans le monde, la pandémie a fait au moins 1,57 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Couvre-feu, ouverture des lieux culturels repoussés : les mesures en vigueur au 15 décembre sont plus strictes que prévu

Le dernier bilan des autorités sanitaires fait état de 13.700 nouveaux cas en 24 heures

Plus de 1,57 millions de morts dans le monde

L'exécutif durcit le déconfinement

Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé jeudi soir, en compagnie des ministres de la Santé et de l'Intérieur, Olivier Véran et Gérald Darmanin. "La partie est loin d'être gagnée", a déclaré le chef du gouvernement, alors que l'objectif des 5.000 nouveaux cas par jour de Covid-19, une des deux conditions posées par Emmanuel Macron pour un déconfinement, est désormais inatteignable d'ici le 15 décembre.

Les règles qui s'appliqueront mardi seront donc plus strictes qu'initialement prévu par le gouvernement. Le confinement laisse place à un couvre-feu, avancé à 20 heures, sauf dans les territoires ultramarins. Les déplacements ne seront possibles que pour des motifs dérogatoires limités : découvrez ici les changements sur votre nouvelle attestation dérogatoire.

Si les soirs du 24 et du 31 décembre ne devaient initialement pas être concernés par ces restrictions, seul le 24 décembre est désormais concerné. Il ne sera donc pas possible de sortir de chez soi après 20h le soir de la Saint-Sylvestre, car cette soirée "concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique". Les déplacements entre régions sont, en revanche, autorisés.

Plus de contrôles à venir

Gérald Darmanin a indiqué la mise en place d'un "renforcement des contrôles" de ce couvre-feu. "Il n'y aura pas de consignes d'indulgence" a insisté le ministre de l'Intérieur, qui a rappelé que ne pas pouvoir justifier son déplacement par une attestation expose à "une amende forfaitaire de 135 euros". Le soir du 31 décembre, plus de 100.000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés.

Selon le ministre, 285.000 verbalisations ont été dressées pour non-respect du confinement, sur 2,3 millions de contrôles.

La désillusion du monde de la culture

Cinémas, théâtres, salles de spectacles ou encore musées devaient en théorie rouvrir leurs portes à partir de la deuxième phase de ce nouveau déconfinement. Mais finalement, ces établissements devront encore faire preuve de patience jusqu'au 7 janvier. "Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies", résume Jean Castex.

Un nouveau point sera fait le 7 janvier pour une éventuelle réouverture en fonction de la situation sanitaire. Les aides sont maintenues, a également indiqué le Premier ministre. Pour les acteurs du monde de la culture, c'est une douche froide. Découvrez dans cet article leurs témoignages, après les annonces.

Par ailleurs, bars et restaurants restent fermés. Les enceintes sportives, cirques, parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos, ne peuvent également pas rouvrir et les règles pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse.

13.700 nouveaux cas en 24 heures

Les dernières données publiées par Santé publique France font état de 56.940 morts du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, soit 292 décès supplémentaires sur les dernières 24 heures.

Par ailleurs, plus de 13.700 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés sur la même période (13.750). Sur les sept derniers jours, la moyenne quotidienne de nouveaux cas positifs reste supérieure à 10.000. Cela porte le nombre de cas identifiés au total dans l'Hexagone à 2.337.966 depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients en réanimation continue, lui, de diminuer légèrement et passe même sous la barre symbolique des 3.000, à 2.949 personnes, contre 3.031 la veille et 3.415 il y a une semaine. 191 malades ont été admis dans les services de réa mercredi, selon les données de l'agence sanitaire Santé Publique France.

Quatre campagnes de dépistages massifs prévues en janvier

Quatre campagnes de dépistage de masse du coronavirus seront menées dans plusieurs métropoles avant et après Noël, une première en France, pour améliorer la stratégie "tester-alerter-protéger" mais qui restera basée sur le volontariat, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Ces opérations auront lieu dans les métropoles du Havre et de Charleville-Mézières du 14 au 19 décembre, puis à Roubaix et Saint-Etienne aux alentours du 11 janvier, s'appuyant sur des sites éphémères de dépistage, des dépistages dans des grandes entreprises ou des écoles, selon des détails qui avaient été fournis plus tôt par les mairies.

Nouvelles hausses au sein de l'Union européenne

La hausse du nombre d'infections en Allemagne est "préoccupante", a estimé l'institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI), qui a enregistré jeudi une augmentation record de 23.679 cas en 24 heures. Angela Merkel a appelé à de nouvelles restrictions.

En Angleterre, le ministère britannique de la Santé s'est dit jeudi "particulièrement préoccupé" par la propagation du virus à Londres et dans certaines régions du sud-est, annonçant une campagne de dépistage chez les jeunes gens des zones les plus touchées. Avec plus de 63.000 morts, le Royaume-Uni est le pays en Europe le plus durement frappé par la pandémie, juste devant l'Italie.

Le nombre de morts Covid-19 en Espagne entre mars et mai a dépassé les 45.000, soit environ 18.000 de plus que le bilan officiel, selon l'Institut national de la Statistique(INE). Le gouvernement ne reprendra toutefois pas ce chiffre à son compte, le seul bilan faisant foi étant celui du ministère de la Santé, qui ne comptabilise que les morts confirmés grâce à un test.

Au moins 1,57 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1,57 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi. Quelque 68,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis comptant le plus grand nombre de morts (292.091), suivis par le Brésil (179.765), l'Inde (141.772) et le Mexique (111.655).