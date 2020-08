EN DIRECT - Coronavirus : en France, le nombre de cas continue d'augmenter

EN DIRECT

Le risque de reprise de l’épidémie de Covid-19 est toujours présent en France samedi. Les indicateurs continuent de se dégrader. Selon le dernier bilan publié vendredi par le ministère de la Santé, douze morts supplémentaires ont été enregistrés lors des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 30.324. Pour lutter contre la prolifération du virus, de nombreuses villes rendent le port du masque obligatoire en extérieur. C’est notamment le cas à Marseille ou encore à Saint-Tropez, deux zones très touristiques.

Dans le monde, plus de 19 millions de cas ont été officiellement comptabilisés. En tout, la pandémie a fait plus de 715.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi vendredi.

Les infos principales à retenir Le bilan total est de 30.324 décès et plusieurs indicateurs se dégradent

Le port du masque obligatoire en extérieur se développe dans plusieurs communes, notamment Marseille

Le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire a été publié, les universités pourront rouvrir en septembre

Plus de 19 millions de cas officiellement comptabilisés dans le monde

Le nombre de cas augmente en France

Le bilan en France s'établit à 30.324 morts en France, selon le bilan publié vendredi par le ministère de la Santé, soit 12 supplémentaires en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation s'élève à 383. Un indicateur alternant entre baisse et hausse depuis quelques jours mais reste loin des 8.000 patients recensés au plus fort de l'épidémie.

La hausse du nombre de nouveaux cas confirmés est toutefois nette : le dernier bilan fait état de 2.288 cas supplémentaires en 24 heures. C'est la première fois depuis mi-avril que le cap des 2.000 cas recensés par jour est dépassé.

Masques obligatoires dans de nombreuses villes

Face au "flux important de touristes", le port du masque est obligatoire à partir de samedi dans le centre de la cité balnéaire française de Saint-Tropez, célèbre ville de la Côte d'Azur prisée par la jet-set. Le centre-ville, le port et la citadelle de la ville, connue dans le monde entier pour sa vie nocturne, sont concernés par cette obligation, d'une durée d'un mois renouvelable. C'est aussi le cas à Marseille, Nice ou encore Toulouse. La mesure devrait également être adoptée à Paris dès la semaine prochaine. Le ministre de la Santé Olivier Véran, en visite vendredi en Dordogne, a appelé les Français à "tenir bon", même si les fortes chaleurs rendent certains gestes sanitaires difficiles.

Le protocole sanitaire pour la rentrée révélé

Pour la rentrée de septembre, les règles de distanciation physique qui prévalaient jusqu'ici dans les écoles seront encore assouplies, selon le protocole sanitaire publié vendredi par le ministère de l'Education. Plusieurs changements entre les deux textes concernent les règles de distanciation physique et de brassage entre élèves.

Dans les espaces clos (salles de classe, bibliothèques, cantines…), la distanciation physique ne sera plus obligatoire "lorsqu'elle n'est pas matériellement possible" ou "qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves". Les élèves de plus de 11 ans devront toutefois continuer à porter un masque dans les espaces clos et extérieurs lorsqu'une distanciation d'un mètre ne peut être garantie et qu'ils sont placés face à face ou côte à côte.

Nouvelles destructions d'emplois en France, redémarrage de l'activité ralenti Etats-Unis

En France, les entreprises privées ont détruit près de 120.000 emplois au deuxième trimestre 2020, après la suppression de près de 500.000 de postes au trimestre précédent. Ce léger mieux est lié à un rebond de l'intérim, avec 108.500 emplois créés dans ce secteur.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'économie américaine a créé 1,8 million d'emplois en juillet, un chiffre très inférieur aux 4,8 millions d'emplois créés en juin, a annoncé vendredi le département du Travail. Le redémarrage de l'activité a en effet été ralenti par un virus reparti de plus belle dans une large partie du pays. Le taux de chômage est toutefois en recul à 10,2% en juillet, contre 11,1% en juin.

Des tests pour les visiteurs en Europe

L'Allemagne impose à partir de samedi un test de Covid-19 obligatoire pour tout voyageur de retour d'une région à risque. Au Royaume-Uni, une quarantaine est imposée à partir de samedi aux visiteurs venant de Belgique, Andorre ou des Bahamas.

715.000 décès dans le monde

En tout, la pandémie a fait plus de 715.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP vendredi. Plus de 19 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus 11 millions sont aujourd'hui guéris. Les Etats-Unis restent la nation la plus endeuillée avec plus de 160.000 décès dont encore un millier vendredi. Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (851 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (684), le Pérou (619), l'Espagne (610) et l'Italie (582).

L'Amérique latine, région la plus endeuillée

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues vendredi la région du monde la plus touchée en nombre de morts par le nouveau coronavirus, selon un comptage de l'AFP à partir de données officielles. Avec au moins 213.120 décès, cette région dépasse l'Europe, qui comptabilise 212.660 morts, selon un bilan établi vendredi. Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde en nombre de décès, frôle la barre des 100.000 tués par le virus. Le Mexique a passé le seuil des 50.000 morts et la Colombie celui des 12.000, tandis que l'Inde et le continent africain atteignent respectivement deux millions et un million de cas confirmés.