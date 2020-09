EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation samedi 26 septembre

EN DIRECT

La pandémie de coronavirus continue de progresser en France, avec près de 16.000 nouveaux cas en 24 heures, selon le dernier bilan publié vendredi soir. Le taux de positivité des tests a fortement augmenté, alors que le nombre de décès s'élève à 31.661 sur le territoire.

Initialement prévue samedi par le gouvernement, la fermeture des bars et restaurants à Marseille est finalement décalée à dimanche soir. À Paris, les débits de boisson (bars et bistrots ayant uniquement une licence IV, notamment) fermeront entre 22 heures et 6 heures dès lundi. Suivez la situation en direct.

Près de 16.000 nouveaux cas en 24 heures, l'épidémie progresse encore

La France a enregistré vendredi 15.797 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, un peu moins que la veille (16.096). 56 malades du Covid-19 sont décédés en 24 heures à l'hôpital, pour un total de 31.611 morts. Le taux de positivité des tests a cependant encore augmenté pour atteindre désormais 6,9%, contre 6,5% jeudi et 6,2% mercredi.

Santé publique France a averti un peu plus tôt dans la journée que la pandémie est "en phase ascendante", relevant plusieurs points "inquiétants" pour les semaines à venir et invitant à rester "prudents" devant les quelques signes de stabilisation.

Les bars et restaurants fermeront finalement dimanche à Marseille

Les bars et restaurants fermeront finalement dimanche à Aix-Marseille. Le gouvernement avait annoncé l'entrée en vigueur samedi soir de cette mesure, fortement contestée localement. Les élus locaux ont finalement obtenu un report d'une journée après une réunion avec de la Santé Olivier Véran. Depuis l'annonce par le gouvernement du placement de Marseille, qui détient le record de France métropolitaine du taux d'incidence de la maladie le plus haut (à 281 cas pour 100.000 selon les autorités), en "zone d'alerte maximale", et de la fermeture pour 15 jours des bars et restaurants, la ville, ses voisines, leurs élus et les professionnels étaient dans une colère noire, fustigeant des mesures prises sans concertation.

Vendredi, plusieurs centaines de restaurateurs et cafetiers soutenus par des élus, avaient crié leur mécontentement devant le tribunal de commerce de Marseille, où ils disent craindre de devoir bientôt déposer le bilan, selon le patron local de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Bernard Marty.

Les bars parisiens resteront à 22h dès lundi

La préfecture de police de Paris l'a confirmé vendredi après-midi : les débits de boisson (bars, bistrots ayant uniquement une licence IV) seront fermés de 22 heures à 6 heures à partir du lundi 28 septembre et jusqu'au dimanche 11 octobre inclus. Cette mesure "ne concerne pas les restaurants ayant une licence de grande restauration, qui pourront rester ouverts, à la condition de respecter un protocole sanitaire strict", précise la préfecture.

Par ailleurs, "pour lutter contre les phénomènes de report dans l'espace public", la vente à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique seront également interdites entre 22 heures et 6 heures. Enfin, "la diffusion de musique sur la voie publique, ou audible depuis la voie publique, est interdite de 22 heures à 6 heures."

Le Japon "déterminé" à accueillir les JO l'an prochain

Le Japon est "déterminé" à accueillir les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, malgré la pandémie qui a causé leur report cette année, a affirmé vendredi le nouveau Premier ministre japonais à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

"L'été de l'année prochaine, le Japon est déterminé à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, comme preuve de la victoire de l'humanité sur la pandémie" de coronavirus, a déclaré Yoshihide Suga dans un message vidéo pré-enregistré.

Plus de 984.000 morts dans le monde, nouvelles restrictions à Madrid

La pandémie de coronavirus a fait au moins 984.068 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 203.240 décès et plus de 7 millions de cas. Viennent ensuite le Brésil avec 139.808 morts, l'Inde avec 92.290 morts, le Mexique avec 75.439 morts et le Royaume-Uni avec 41.902 morts. Si tout n'est pas fait pour combattre la pandémie, il est "très probable" qu'elle fasse 2 millions de morts, soit le double de ceux tués jusqu'à présent, a averti vendredi un responsable de l'OMS.

Au Brésil, la ville de Rio de Janeiro a annoncé jeudi le report de l'édition 2021 de son célèbre carnaval. En Espagne, la ville de Madrid a étendu les restrictions à la liberté de mouvement à de nouvelles zones de la capitale. Environ 167.000 habitants supplémentaires de la région ne pourront sortir de leur quartier à partir de lundi que pour des raisons précises comme aller travailler ou chez le médecin. Cela porte le nombre de personnes affectées par ces restrictions dans la région à plus d'un million de personnes sur un total de 6,6 millions. Le gouvernement central a jugé ces mesures insuffisantes et appelé à les étendre à toute la capitale.