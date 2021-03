EN DIRECT - Coronavirus : plus de 100 millions de doses injectées aux États-Unis

La France a franchi la barre des 4.000 malades en réanimation vendredi, 90.000 personnes mortes depuis le début de l'épidémie. La Haute autorité de santé (HAS) a autorisé dans notre pays le vaccin unidose contre le Covid-19 de Johnson & Johnson. Aux États-Unis, la campagne de vaccination s'accélère avec plus de 100 millions de doses déjà injectées. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : La France dépasse le seuil des 90.000 morts du Covid-19

Plus de 4.000 patients en réanimation

La Haute autorité de santé donne son feu vert au vaccin de Johnson & Johnson, le quatrième en France

Près de 20% des américains ont déjà reçu une dose de vaccin

L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 90.000 morts en France depuis son commencement il y a un an, selon les chiffres publiés vendredi soir par Santé publique France. Selon ces chiffres actualisés quotidiennement, 90.146 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux et les établissements de type Ehpad, dont 64.835 à l'hôpital.

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation, toujours en hausse, a lui dépassé vendredi la barre des 4.000. Avec 306 nouvelles admissions en 24 heures, il y a désormais 4.033 patients Covid en réanimation ou soins intensifs, alors que cette barre des 4.000 n'avait pas été atteinte depuis fin novembre. Cela reste toutefois en dessous des pics de la première vague (7.000 au printemps) et de la deuxième (4.900 à l'automne). 24.749 patients sont hospitalisés, un chiffre en légère baisse par rapport à la veille, avec 1.448 nouvelles admissions.

Le nombre de nouveaux cas de contamination s'est élevé à 25.229, contre 27.166 la veille et 23.507 il y a une semaine. Le taux de positivité (nombre de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées) était de 7,3%, un niveau stable depuis dimanche dernier. Quant à la vaccination, 4.819.924 personnes avaient reçu au moins une première injection depuis le début de la campagne fin décembre 2020, tandis que 2.219.277 avaient reçu deux doses.

Feu vert au vaccin Johnson & Johnson en France

La Haute autorité de santé (HAS) a autorisé vendredi en France le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, au lendemain du feu vert européen, en recommandant de l'utiliser "de manière préférentielle" dans les zones où l'épidémie est "particulièrement active". L'autorité sanitaire estime que ce vaccin américain à injection unique, le quatrième à être autorisé en France, "peut être utilisé à partir de l'âge de 18 ans", "y compris chez les personnes âgées de 65 ans et plus et/ou" à risque de faire des formes graves de Covid.

Le Conseil d'Etat suspend l'obligation des motifs "impérieux" pour les Français rentrant de l'étranger

Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française, a suspendu vendredi l'obligation pour les Français rentrant de l'étranger de faire valoir des motifs "impérieux". Il l'a cependant maintenue pour les déplacements depuis ou vers les Antilles françaises.

Une grande partie de l'Italie se reconfine à partir de lundi

L'Italie, confrontée selon les mots du Premier ministre Mario Draghi à une "nouvelle vague de contagions" plus d'un an après le début de la pandémie, va reconfiner à partir de lundi une grande partie de son territoire. Le gouvernement a donc adopté vendredi en Conseil des ministres de nouvelles mesures anti-Covid pour la période allant du lundi 15 mars au 6 avril, décidant notamment que les régions enregistrant un nombre supérieur à 250 nouveaux cas par semaine passeront automatiquement en zone rouge (niveau le plus élevé de risque correspondant aux restrictions les plus drastiques).

Le classement en zone rouge, selon le code de couleurs en vigueur depuis plusieurs mois, entraîne la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, ainsi que des bars et des restaurants sauf pour la vente à emporter. Les déplacements sont limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé. Les régions les plus peuplées de la péninsule, notamment la Lombardie, poumon économique du pays, et le Latium, la région de Rome, sont concernées.

Plus de 100 millions de doses injectées aux États-Unis

Les américains mettent un coup d'accélérateur à leur campagne de vaccination. Plus de 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été injectées aux États-Unis, selon les chiffres officiels des autorités sanitaires vendredi, soit environ 30% du nombre total de piqûres effectuées dans le monde.

Quasiment 20% de la population américaine a reçu au moins une dose, selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique du pays. Trois vaccins sont autorisés en urgence aux États-Unis : celui de Johnson & Johnson, de Moderna et Pfizer/BioNTech.

Plus de 2,6 millions de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.630.768 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 530.821 décès, suivis par le Brésil (272.889), le Mexique (193.142), l'Inde (158.306), et le Royaume-Uni (125.168). Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la Belgique, la Slovénie et le Royaume-Uni.