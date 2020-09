EN DIRECT - Coronavirus : les annonces de Jean Castex suscitent la critique

EN DIRECT

Un appel à la "responsabilité". Alors que l'épidémie de coronavirus continue de circuler sur le territoire français, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole vendredi, à l'issue d'un Conseil de défense. "Le coronavirus est là pour quelques mois encore et nous devons réussir à vivre avec lui", a-t-il déclaré. Quarante-deux départements sont classés en rouge, tandis qu'un dernier bilan de la Direction générale de la Santé fait état de 9.406 cas en 24 heures. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les infos à retenir 9.406 nouvelles contaminations ont été dénombrés en 24 heures en France

42 départements sont désormais classés rouge

Les nouvelles mesures annoncées par Jean Castex vendredi soir suscitent des critiques

9.400 cas en 24 heures, 106 clusters

La France a enregistré 9.406 nouveaux cas de Covid-19 selon des chiffres publiés vendredi par Santé public France. Un chiffre inférieur au record de la veille (9.843) mais qui confirme la circulation active du virus sur le territoire. Le taux de positivité des tests reste stable, à 5,4%. 106 clusters ont été également détectés en une journée, selon Santé publique France.

Au total, 30.983 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie, dont 40 décès en 24 heures. En une semaine, 2.357 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 389 en réanimation.

42 départements classés en zone rouge

Alors qu'Emmanuel Macron avait promis des décisions "pour donner de la visibilité sur les prochaines semaines", le Premier ministre Jean Castex a pris la parole vendredi à l'issue d'un Conseil de défense. Il a appelé à la responsabilité des Français et au respect des mesures barrières. "Le coronavirus est là pour quelques mois encore et nous devons réussir à vivre avec lui, sans nous laisser entraîner à nouveau dans une logique de confinement généralisé", a-t-il expliqué".

Jean Castex a annoncé le passage au rouge de 42 départements, contre 28 précédemment, en raison de la circulation active du virus. "Dans deux métropoles, Marseille et Bordeaux, ainsi qu'en Guadeloupe, nous constatons à ce jour une évolution préoccupante des contaminations, notamment chez les plus âgés, ainsi qu'un taux déjà élevé d'hospitalisations", a pointé par ailleurs le Premier ministre. Il a donc demandé aux préfets de lui proposer dès lundi "un ensemble de nouvelles mesures complémentaires, après avoir mené les concertations locales nécessaires". "

"Le Premier ministre renvoie aux autorités locales les décisions difficiles à prendre", a réagi le maire EELV de Bordeaux, Pierre Hurmic sur Europe 1. La cité girondine est particulièrement touchée par la hausse des contaminations.

Durée de l'isolement raccourcie

Parmi les annonces du Premier ministre, la réduction de la durée de l'isolement pour les cas contacts de 14 à 7 jours. Une décision que déplore sur Europe 1 Bertrand Legrand, médecin généraliste. "Ce qu'on nous annonce c'est qu'un patient qui serait contact - et qui donc n'est contagieux que pendant sept jours pour 90% de ces contaminations - on va le mettre sept jours en arrêt. Mais le reste, les 10%, on en a cure et tout se passera très bien", s'agace-t-il. "On est en train d'accepter la gravité".

Autre mesure évoquée à l'issue du Conseil de défense : le recrutement de 2.000 personnes vont également afin de renforcer les effectifs des ARS et d'améliorer le traçage des cas contacts.

Une priorisation des tests

Durant sa prise de parole, Jean Castex a également évoqué "le deuxième pilier" de la stratégie gouvernementale : les tests. Pour éviter un temps d'attente trop long, une priorisation va être mise en place. "Si vous avez été en contact rapproché avec une personne positive ou si vous êtes un personnel soignant ou assimilés, travaillant à l'hôpital dans un Ehpad ou à domicile, vous êtes prioritaires.", a précisé le chef du gouvernement.

"Les autorités ne comprennent rien à cette épidémie", a pour sa part dénoncé l'épidémiologiste Catherine Hill, samedi sur Europe 1. Pour la scientifique c'est toute l'organisation des autorités sanitaires qui est à revoir. Elle leur conseille avant tout de "séparer le dépistage du diagnostic", assurant qu'on ne détecte actuellement "qu'un cas sur cinq". Pour cela, le dépistage massif de la population semble la solution la plus adéquate. "Il faut essayer de tester au maximum l’ensemble de la population même avec des tests qui sont moins performants."

Les pays européens prennent de nouvelles mesures

En Espagne, la situation inquiète également. Plus de 12.000 nouveaux cas ont été notifiés vendredi en Espagne, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé, chiffre qui constitue un record dans ce pays depuis le début de la pandémie.

Outre-Manche, les restrictions se font plus sévères. Les rencontres entre amis ou familles seront interdites à compter du 15 septembre à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni en raison d'une poussée de cas de Covid-19, ont annoncé les autorités locales. Les habitants peuvent toujours se rendre dans les cafés, restaurants ou magasins mais ne peuvent rencontrer d'autres personnes de foyers différents.

Le Brésil franchit le seuil des 130.000 morts

Le Brésil a franchi vendredi le seuil des 130.000 morts du Covid-19, avec une baisse encourageante de la moyenne des décès quotidiens mais des inquiétudes persistantes dans un pays où la pandémie a exacerbé les inégalités sociales et les tensions politiques.

Le ministère de la Santé a fait état de 874 décès et 43.178 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, ce qui, plus de six mois après la confirmation du premier cas, porte à 130.396 le nombre de morts et à 4.282.164 celui des contaminés.

Plus de 910.000 morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 910.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Plus de 28 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 191.802 décès, suivis par le Brésil (130.396), l'Inde (75.271), le Mexique (69.649) et le Royaume-Uni (41.608).