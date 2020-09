Coronavrius : Jean Castex annonce le recrutement de 2.000 personnes pour tracer les cas

Deux-mille personnes supplémentaires vont être recrutées à l'Assurance maladie et dans les Agences régionales de santé (ARS) pour renforcer le traçage des contacts de personnes infectées, a annoncé le Premier ministre Jean Castex vendredi.

Point essentiel de la stratégie contre le coronavirus

Pilier essentiel de la stratégie pour casser les chaînes de contamination du coronavirus, le traçage des contacts de personnes infectées a ralenti ces dernières semaine, ce qui s'explique notamment par de trop faibles effectifs dans certains territoires, selon l'Assurance maladie, alors que le nombre de personnes à contacter augmente mécaniquement.

"Le virus n'a pas baissé en intensité"

Des recrutements donc d'autant plus important que le Premier ministre a indiqué : "Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité." "Le virus circule de plus en plus en France. Le taux d'incidence est monté à 72 pour 100.000 personnes contre 57 il y a une semaine. Le pourcentage des cas positifs ne cesse d'augmenter", a-t-il précisé. Par ailleurs, le Conseil de défense a décidé de porter à 42 le nombre de départements en circulation active du virus, classés "rouge". Il n'y en avait que 28 il y a cinq jours. Ce sont les départements où le taux d'incidence dépasse 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants en une semaine.