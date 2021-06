EN DIRECT - Coronavirus : un cluster du variant Delta détecté à Strasbourg

En France, la situation sanitaire continue de s'améliorer jour après jour. Le rythme de la vaccination reste soutenu : une "très forte hausse" a été observé chez les 18-49 ans. Le seuil des 30 millions de personnes entièrement vaccinées dans le pays devrait être atteint ce week-end. Dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 est repassé sous la barre des 13.000, au plus bas depuis fin octobre.

Mais le variant Delta, d'origine indienne, pourrait de nouveau créer la panique. Un "plan d'action immédiat" a été déclenché par l'ARS après la détection d'un cluster à Strasbourg. Suivez la situation en direct.

Les principales informations à retenir Le G7 va s'engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres

Un cluster du variant Delta a été détecté à Strasbourg

Le seuil des 30 millions de vaccinés bientôt dépassé en France

Le public de Roland Garros a bravé le couvre-feu vendredi soir

Un cluster de variant Delta identifié à Strasbourg

L'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est a annoncé samedi un "plan d'actions immédiat" après la détection d'un "cluster au variant Delta (dit indien)" au sein de la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg.

Quatre cas positifs sont "déjà identifiés" et 43 cas contacts sont "en cours d'investigation", précise l'ARS dans un communiqué. Des opérations de vaccination ciblées sont prévues au cours du week-end, ainsi qu'une "forte mobilisation des médiateurs de la lutte anti-covid". La préfecture a prononcé la fermeture de l'école.

Le seuil des 30 millions de primo-vaccinés à portée d'aiguille

Un peu en avance sur le calendrier, la barre symbolique des 30 millions de Français vaccinés avec une première dose devrait être atteinte en fin de semaine et le gouvernement veut maintenir cette dynamique pendant l'été, pour prévenir une potentielle quatrième vague de Covid-19. Avec un rythme quotidien de près de 400.000 primo-vaccinés, l'objectif de 57 % de la population adulte ayant eu au moins une dose à la mi-juin se rapproche à vue d'œil.

Jeudi soir, Santé Publique France a annoncé que 29.444.218 personnes avaient reçu au moins une injection (56,1% de la population majeure), et que près de 15 millions étaient complètement vaccinées, soit un cinquième de la population. Le rythme de la vaccination reste soutenu, avec une progression constante dans les tranches des 50-59 ans et des 60-69 ans, et une hausse "très forte" (+6% depuis l'ouverture fin mai) chez les 18-49 ans.

La situation continue de s'améliorer à l'hôpital

La pression sur l'hôpital continue de décroître, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 repassant sous la barre des 13.000, au plus bas depuis fin octobre, selon les données publiées vendredi par Santé publique France. L'agence sanitaire recensait 12.712 personnes hospitalisées contre 13.090 la veille, avec 313 admissions sur les dernières 24 heures.

Le nombre des personnes actuellement en soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, est de 2.163 contre 2.245 patients jeudi. 66 personnes ont été admises dans ces services en 24 heures. L'épidémie a causé la mort de 69 personnes à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de décès depuis le début de l'épidémie en mars 2020 à 83.910 à l'hôpital et plus de 110.300 au total.

L'amélioration de la situation est notamment due à l'accélération de la vaccination. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 29.831.488 personnes ont reçu au moins une injection et 13.722.706 personnes ont reçu deux injections. Cela représente respectivement 56,8% et 26,1% de la population majeure.

Le public de Roland-Garros défie le couvre-feu

Alors qu'il aurait dû quitter le court Philippe-Chatrier à 23 heures pour respecter le couvre-feu, le public venu assister à la demi-finale de Roland-Garros entre Nadal et Djokovic a exceptionnellement été autorisé à rester jusqu'à la fin du match, disputé dans une ambiance folle. Vendredi soir, Rafael Nadal, treize fois vainqueur de Roland-Garros, a été renversé par le numéro 1 mondial Novak Djokovic en demi-finales du tournoi parisien. Les 5.000 spectateurs auraient cependant dû quitter l'enceinte à 23 heures pour respecter le couvre-feu.

Mais vers 22h40, les organisateurs ont soulagé la foule en annonçant qu'elle était autorisée à rester jusqu'au bout, grâce à une dérogation exceptionnelle accordée en toute dernière minute par les plus hautes autorités. "Madame, Monsieur, en accord avec les autorités nationales, le match ira a son terme en votre présence", a indiqué le speaker. "Je voudrais remercier l'Elysée et Matignon de nous permettre d'aller au bout de ce suspense incroyable, de ce match de légende" a déclaré, pour sa part, déclaré Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis (FFT) au micro de France Télévisions.

Le G7 va s'engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres

Les dirigeants du G7 vont s'engager à distribuer un milliard de doses de vaccins anti-Covid aux pays pauvres lors de leur sommet qui se tient de vendredi à dimanche, a annoncé jeudi le Royaume-Uni, qui assure la présidence tournante du groupe.

L'objectif est de "mettre fin à la pandémie" en 2022, a indiqué Downing Street, précisant que Londres donnerait 100 millions de doses excédentaires grâce à l'avancée de son programme de vaccination. Les Etats-Unis se sont de leur coté déjà engagés à fournir 500 millions de vaccins, qui sont comptés dans le milliard de doses du G7. Joe Biden s'est également dit favorable à une levée des brevets. Mais le président français Emmanuel Macron a émis quelques doutes sur ces promesses américaines et attend des clarifications. Plus d'informations dans cet article.

Le variant Delta 60% plus contagieux, selon les autorités sanitaires britanniques

Le variant Delta, désormais dominant au Royaume-Uni, est 60% plus contagieux que son prédécesseur dans le pays, selon une étude publiée vendredi, à trois jours de l'annonce de la décision du gouvernement sur la levée des dernières restrictions. Le ministre de la Santé Matt Hancock avait récemment évoqué le chiffre de 40%.

Selon cette étude des autorités sanitaires britanniques (Public Health England), 42.323 cas (29.892 de plus qu'il y a une semaine) de ce variant identifié en Inde ont été détectés au Royaume-Uni, où il représente plus de 90% des nouveaux cas.

Public Health England juge toutefois "encourageant" d'observer que cette augmentation ne s'accompagne pas d'une augmentation des hospitalisations dans les mêmes proportions. Un millier de patients atteints par le coronavirus se trouvent actuellement dans les hôpitaux britanniques.

Les Etats-Unis appellent la Chine à la "transparence" sur l'origine du virus

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé vendredi la Chine à la "coopération" et à la "transparence" au sujet de l'origine du Covid-19, alors que Washington tente d'établir si le coronavirus a pu provenir d'un accident de laboratoire chinois.

Plus de 3,7 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3.775.362 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à la mi-journée. Après les Etats-Unis (598.748 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (482.019), l'Inde (362.079), le Mexique (229.578) et le Pérou (187.847), ce dernier pays déplorant le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.