"Ça change tout" : les Français ont profité de leur premier vendredi sous couvre-feu allégé

REPORTAGE

Pour la première fois depuis des mois, en vertu du nouvel allègement des restrictions entré en vigueur mercredi, les Français peuvent enfin sortir jusqu'à 23 heures dans les rues, bars et restaurants. Aussi, vendredi soir, ils étaient nombreux à profiter de la chaude soirée d'été en plein air. A Paris, les quais de Seine étaient bondés, et les fêtards pas tous prêts à respecter les règles.

Au soleil, sur les bords de Seine, Justine et ses amis trinquent aux retours des vendredi soir presque normaux. "Ne pas avoir la contrainte de 21 heures, ça change tout. Parce que les soirs d'été, on a envie de profiter, on a envie d'être dans les rues", confie la jeune femme. "Cela change vraiment tout de ne pas avoir cette espèce d'épée de Damoclès au dessus de la tête en permanence."

"On va espérer ne pas se faire verbaliser"

Et comme beaucoup ici, elle le jure, à 23 heures, promis, elle sera chez elle. Mais dans la pratique, il est tentant de gratter encore quelques minutes de plus, reconnaissent Edgar et ses copines. "Il n'est pas 23 heures encore, il est 22h52", s'amusent-ils. Et dans la bande d'Alexis, la perspective du couvre-feu déclenche carrément un fou rire. "On va juste espérer ne pas se faire verbaliser", dit l'un d'eux.

Et à 23 heures passées de 20 minutes, les fêtards étaient encore très nombreux sur les quais de Seine. La soirée a d'ailleurs connu quelques incidents, la police ayant du intervenir pour disperser une fête nocturne rassemblant plusieurs centaines de jeunes vendredi soir pour une fête sur l'esplanade des Invalides.