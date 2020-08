Coronavirus : 30.296 décès en France, les réanimations en hausse

L'épidémie de coronavirus repart-elle en France ? Les chiffres ne sont ni alarmants... ni totalement rassurants. Selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé, publié mardi soir, 30.296 personnes sont décédées du Covid-19. Soit seulement deux de plus que la veille, chiffre peu élevé en raison de corrections statistiques dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Mais ce sont les chiffres des réanimations qui interpellent.

Des soubresauts à des niveaux très bas

En effet, ceux-ci sont à la hausse pour la deuxième journée consécutive, ce qui n'était pas arrivé depuis le début du mois d'avril. Une augmentation légère (+4 en 24 heures), mais qui peut laisser craindre un regain épidémique. Dans le même temps, le taux de positivité des tests pratiqués a augmenté, passant à 1,6%.Le nombre de nouveaux cas confirmés est supérieur à 1.000. Ce sont donc des soubresauts observés à des niveaux très bas, mais des soubresauts quand même.

Les chiffres des hospitalisations sont, eux, plus encourageants. Il y a toujours moins de malades à l'hôpital. En outre, les indicateurs précoces, notamment l'activité de SOS Médecins et des services d'urgences pour suspicion de Covid-19 par rapport à leur activité totale reste marginale : respectivement 3 et 0,6%.