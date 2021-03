EN DIRECT - Coronavirus : un conseil de défense sanitaire prévu mercredi, de nouvelles restrictions possibles

EN DIRECT

Cette accélération suffira-t-elle à éviter un reconfinement national ? Alors que les autorités sanitaires s'inquiètent toujours d'un rebond de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement joue la carte de l'accélération de sa campagne de vaccination, avec notamment un élargissement des critères pour bénéficier du vaccin AstraZeneca. Mais de nouvelles mesures pourraient tout de même être prises, 20 départements étant toujours surveillés de très près. Un conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi, et de nouvelles mesures pourraient être annoncées dans les prochains jours. Suivez en direct l'évolution de la situation.

La pression hospitalière reste forte

3.586 personnes étaient soignées en réanimation mardi soir, un chiffre en légère hausse par rapport à la veille. Le total des personnes malades du Covid-19 hospitalisées atteint lui 25.263 mardi, en hausse par rapport à lundi (+1.705 personnes). Toujours en 24 heures, 301 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital, après 379 lundi, le chiffre le plus haut comptabilisé depuis sept jours.

Au total, 87.246 personnes malades du Covid-19 sont décédées depuis le début de l'épidémie. Toujours mardi soir, 22.857 cas positifs ont été comptabilisés. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests, était à 7,3% comme la veille. Il s'élevait à 6% mi-février.

Vers de nouvelles mesures restrictives ?

Alors que des confinements localisés sont imposés le week-end sur tout le littoral des Alpes-Maritimes et dans la communauté urbaine de Dunkerque, 20 départements, qui couvrent notamment Paris, Lyon et Marseille, sont toujours placés sous surveillance accrue par le gouvernement.

Un conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi, après des concertations entre représentants de l'Etat et élus locaux. Mais la maire de Paris Anne Hidalgo a d'ores et déjà réitéré son opposition à un confinement de la capitale le week-end, prônant au contraire l'accès de la population aux espaces publics. Les Parisiens, eux, sont partagés entre résignation et irritation, comme l'a constaté Europe 1 dans les rues de la capitale. Retrouvez ici notre reportage.

En revanche, la situation sanitaire en Moselle est "en voie d'amélioration", a déclaré mardi le préfet, Laurent Touvet, en soulignant toutefois qu'il fallait "être très prudent dans l'interprétation de ces premiers signes".

La France accélère sur la vaccination

Pour tenter d'éviter un reconfinement national, le gouvernement accélère sa campagne et étend au maximum la vaccination contre le Covid-19. Deux millions et demi de personnes supplémentaires deviennent ainsi éligibles, avec l'élargissement des critères pour bénéficier du vaccin AstraZeneca, suite aux résultats encourageants d'études menées en phase d'utilisation en Grande-Bretagne. Jusqu'ici réservé aux professionnels de santé et aux 2 millions de personnes de 50 à 64 ans atteintes d'une comorbidité, ce vaccin va désormais être proposé aux 65-75 ans présentant ces mêmes pathologies.

Cet élargissement a été validé mardi par la Haute Autorité de santé (HAS), qui a également recommandé que tous les vaccins puissent être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins, et a étendu la liste des publics considérés comme prioritaires. Pour Gilles Bonnefond, président national de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officines, c'est une "très bonne nouvelle". Retrouvez ici son interview.

"En mars, nous devrions être en mesure de proposer 6 millions de primo-injections supplémentaires pour les Français, ce qui portera à 9 millions le nombre de Français qui auront reçu au moins une injection à la fin du mois de mars, et ce sera encore plus au mois d'avril", a de son côté promis le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors des questions au gouvernement mardi après-midi.

Vaccins pour tous en vue aux Etats-Unis ?

Le président américain Joe Biden a assuré mardi que les Etats-Unis disposeraient de suffisamment de vaccins pour tous les adultes américains "d'ici fin mai". Il y a trois semaines, il avait évoqué une échéance à fin juillet.

Joe Biden a aussi confirmé un accord entre les géants pharmaceutiques Merck et Johnson & Johnson pour augmenter la production du vaccin de ce dernier. Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs annoncé que les centres de production des vaccins de Johnson & Johson opéreraient désormais "24 heures sur 24 et sept jours sur sept".

Le vaccin de Johnson & Johnson a obtenu une autorisation d'utilisation en urgence dans le pays en fin de semaine dernière, pour les adultes de 18 ans et plus. Il présente deux avantages conséquents en matière logistique: il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur. Johnson & Johnson s'est pour le moment engagé à acheminer 100 millions de doses aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin.

Nombre de morts record au Brésil

Un tel vent d'optimisme n'est pas de mise au Brésil, où l'épidémie a fait un nombre record de 1.641 morts au cours des dernières 24 heures, et où les contaminations connaissent une nouvelle phase d'accélération. Au cours des sept derniers jours, la moyenne des décès quotidiens s'est élevée à 1.262. Jusqu'à février, cette moyenne n'avait jamais dépassé la barre de 1.100 morts quotidiens.

Selon les experts, le rebond actuel de l'épidémie est lié aux festivités de la fin de l'année 2020 et aux célébrations du Carnaval, même si de nombreux Etats avaient interdit les rassemblements. Parallèlement, la campagne de vaccination lancée mi-janvier a due être interrompue dans plusieurs régions par manque de doses.

Plus de 2,5 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2,54 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11 heures GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (516.456), suivis par le Brésil (257.361) et le Mexique (186.152).

Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.