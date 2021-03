Coronavirus : entre reconfiner ou temporiser, l'exécutif hésite sur les mesures à adopter

Si Emmanuel Macron a estimé lundi qu'il fallait encore tenir "quatre à six semaines" contre l'épidémie de coronavirus, en attendant, c'est plutôt un nouveau durcissement des mesures qui attend une partie des Français. Alors que la pression hospitalière reste forte, et qu'un reconfinement local le week-end a déjà été instauré à Dunkerque et dans une partie des Alpes-Maritimes, un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi, avant de possibles annonces par Jean Castex, jeudi. Mais le gouvernement, qui multiplie les concertations, peine à trouver les bonnes mesures.

Face à un haut plateau d’hospitalisations, de décès et de contaminations, il ne reste plus beaucoup d’options à l'exécutif. Emmanuel Macron a donc demandé à ses ministres de vanter partout l’efficacité du couvre-feu, à la fois pour mieux montrer l’intérêt de le renforcer jusqu’à un éventuel confinement le week-end, mais aussi pour bien expliquer que c’est la seule option pour éviter un reconfinement général.

Hidalgo refuse tout confinement le week-end

L’autre obsession de l’exécutif, qui a changé de braquet il y a une semaine en acceptant les confinements locaux, c'est que toutes ces mesures locales soient cohérentes d’une ville à l’autre pour éviter un effet domino en cas d’initiatives non maîtrisées.

Mardi soir, l’entourage du Premier ministre confiait à Europe 1 qu’aucun scénario n’était privilégié, et que les concertations avec les élus dans les départements se poursuivent mercredi. Mais au-delà de la version officielle, les premières concertations ont quand même permis de deviner les pistes envisagées par le gouvernement, notamment à Paris, où le préfet de police a proposé à la mairie un reconfinement de la capitale le week-end. Une proposition immédiatement rejetée par Anne Hidalgo, qui a parfaitement compris que l’idée venait directement de l’Élysée. Reste qu'une certitude absolue demeure : on se dirige bien vers de nouvelles mesures.