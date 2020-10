EN DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron s'adresse aux Français à 20 heures

EN DIRECT

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se dégradent en France, alors qu'Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce mercredi à 20 heures, à la télévision, après un second Conseil de défense dans la matinée. De nouvelles mesures de restrictions devraient être annoncées. La moitié des lits de réanimation sont désormais occupés par des patients atteints du nouveau coronavirus (2.900), tandis que le nombre de cas positif a augmenté de 33.000 en 24 heures, selon les chiffres publiés par le gouvernement. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales Emmanuel Macron s'adresse aux Français à 20 heures, de nouvelles mesures de restriction devraient être annoncées

La moitié des lits de réanimation occupés, plus de 33.000 cas positifs en 24 heures

Plus de 43,5 millions de cas dans le monde

Macron doit trancher

Le président de la République Emmanuel Macron s'adresse aux Français à 20 heures, à la télévision, après une dernière journée de consultation. Un Conseil de défense doit se tenir dans la matinée, le second en 24 heures afin d'arrêter de nouvelles mesures de restriction face à la circulation de l'épidémie de Covid-19. Selon les informations d'Europe 1, le gouvernement privilégie l'option d'un nouveau confinement généralisé sur l'ensemble du territoire, pour quatre semaines au moins renouvelable. Contrairement au mois de mars, les écoles demeureraient ouvertes, le télétravail serait rendu obligatoire, une liste plus importante de dérogations pour se déplacer pourrait être décidée.

"Tout peut bouger jusqu'au dernier moment", confiait cependant un conseiller ministériel à l'AFP tandis que l'exécutif prépare les esprits. De "nouvelles mesures" sont "indispensables", a affirmé le Premier ministre Jean Castex aux responsables politiques ainsi qu'aux partenaires sociaux conviés mardi soir à une réunion de concertation. "Il faut s'attendre à des décisions difficiles", a également prévenu le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La moitié des lits de réanimation occupés

Plus de 2.900 malades du Covid-19 étaient hospitalisés en réanimation mardi, occupant ainsi la moitié des lits actuellement disponibles en France dans ces services accueillant les patients les plus gravement atteints, selon les derniers chiffres officiels. La capacité actuelle des services de réanimation - qui n'accueillent pas que des malades du Covid - est d'environ 5.800 lits, que les pouvoirs publics comptent faire monter en puissance ces prochains jours.

En outre, le nombre de cas positifs confirmés a augmenté de 33.417 en 24 heures, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Dimanche, la France avait battu un nouveau record avec plus de 52.200 cas positifs confirmés en 24 heures. Enfin, le pays compte ce mardi 35.541 morts du Covid-19 sur son territoire, soit 523 morts en plus depuis le dernier pointage.

Réduction de l'offre de transports en commun

L'offre de transports en commun de la région parisienne va être réduite à partir de 21 heures dès mercredi, en raison d'une baisse de la fréquentation liée à l'instauration du couvre-feu, a annoncé lundi Ile-de-France Mobilités. L'offre du métro sera réduite "à environ un métro sur deux", de même que la fréquence des bus, sauf pour "les lignes de bus les plus fréquentées et des lignes desservant les hôpitaux" qui ne subiront aucun changement, a précisé l'autorité régionale des transports.

Les lignes de métro 4, 7 et 13 seront toutefois renforcées entre 20h et 21h, "pour faire face aux situations de surcroît de trafic", a-t-elle précisé. Du côté des trains et RER, l'offre sera également réduite à un train sur deux, "sauf pour les lignes où le temps d'attente est supérieur ou égal à 30 minutes en période normale", a-t-elle ajouté. Plus de détails dans notre article par ici.

Durcissement des mesures, et de la colère, en Europe

En Allemagne, une réunion de crise est prévue mercredi entre le gouvernement d'Angela Merkel et les dirigeants régionaux. Avec environ 11.000 morts, l'Allemagne s'en sort -comme au printemps- toujours mieux que d'autres pays européens comme la France ou l'Espagne, mais les nouvelles infections y ont atteint samedi un record de 14.714. "Il nous faut maintenant prendre des décisions rapidement et de façon déterminée afin de briser cette deuxième vague de contaminations", a martelé le vice-chancelier allemand Olaf Scholz. Selon plusieurs médias, la chancelière opterait pour un confinement "light" : les écoles et crèches resteraient ouvertes, fermeture des bars et restaurants, interdiction de rassemblements.

En Italie, l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs régions, ainsi que la fermeture des bars et des restaurants à 18 heures a déclenché des rassemblements de personnes en colère contre les mesures de restriction. Des incidents ont éclaté à Milan et Turin. Les salles de sport, de cinéma, de concert sont également fermées. En Espagne, exsangues après avoir lutté contre le coronavirus pendant plus de six mois, la grande majorité des médecins espagnols du service public ont entamé mardi une grève nationale, la première en 25 ans, pour réclamer plus de reconnaissance.

Plus de 10.000 morts au Canada

Le Canada, en pleine deuxième vague de coronavirus, a franchi mardi soir le cap des 10.000 morts, selon les chiffres officiels compilés par plusieurs chaînes de télévision. Plus de 90% des morts étaient recensés dans les deux plus grandes provinces du pays, l'Ontario et surtout le Québec, épicentre de la pandémie depuis qu'elle a éclaté au Canada en mars dernier.

Le Premier ministre Justin Trudeau a reconnu lors d'une conférence de presse la fatigue qui s'installe dans la population, avec l'augmentation rapide des nouveaux cas et le durcissement des mesures partout dans le pays pour freiner la propagation de la pandémie. "Il n’y a aucun d’entre nous qui veut être ici dans les conférences de presse avec des masques, avec des explications sur (...) plus de cas dans nos écoles, plus de restrictions qui viennent nous limiter, nous embêter dans notre vie de tous les jours", a-t-il dit.

Plus de 43,5 millions de cas

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.160.768 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi mardi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 43.516.870 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 226.613 décès, suivi par le Brésil avec 157.946 morts, l'Inde avec 119.502 morts, le Mexique avec 89.171 morts, et le Royaume-Uni avec 44.998 morts.