Reconfinement : le travail "pourra continuer" mais avec un "télétravail à nouveau généralisé"

Le travail "pourra continuer" pendant le confinement, "vous pourrez sortir pour travailler", a assuré Emmanuel Macron mercredi lors de son allocution télévisée. Mais "partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé", a-t-il poursuivi, expliquant que par rapport au premier épisode de confinement au printemps, "l'activité continuera avec plus d'intensité".

"L'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer", a souligné mercredi le président de la République. "L'activité continuera avec plus d'intensité, ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner", a-t-il détaillé.

Reconduction du chômage partiel

"Un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises", a encore indiqué le chef de l'Etat, ajoutant que les salariés et les employeurs "qui ne peuvent pas travailler continueront (...) à bénéficier du chômage partiel et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines".