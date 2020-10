Macron annonce "un plan spécial" pour les indépendants, les commerçants, les TPE et PME

Un "plan spécial" sera dédié aux travailleurs indépendants, commerçants, ainsi qu'aux TPE et PME, a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution mercredi soir pour annoncer le reconfinement national à partir de vendredi. "Les salariés et les employeurs "qui ne peuvent pas travailler continueront à bénéficier du chômage partiel", a-t-il ajouté.

"Un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises", a indiqué le chef de l'Etat, ajoutant que les salariés et les employeurs "qui ne peuvent pas travailler continueront (...) à bénéficier du chômage partiel et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines".

"Les commerces non-essentiels seront fermés"

"Les commerces qui ont été définis au printemps comme non-essentiels, notamment les bars et restaurants seront fermés", a indiqué le chef de l'Etat, qui a par ailleurs annoncé de nouvelles aides pour les entreprises "fermées administrativement".

"L'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer", a souligné mercredi le président de la République. "L'activité continuera avec plus d'intensité, ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner", a-t-il détaillé.