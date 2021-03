EN DIRECT - Coronavirus : l’Allemagne placée sous cloche pour Pâques

Pour sortir au plus vite de la crise, la France et l'Europe comptent sur l'accélération de la campagne de vaccination. Olivier Véran a ainsi annoncé qu'au moins 35 vaccinodromes seront déployés par l'armée et les pompiers à partir du mois d'avril, dans tout le pays. Dans le même temps, le gouvernement veut clarifier les règles du confinement dans les départements concernés. Sur le front hospitalier, le nombre de malades en réanimation ne cesse de grimper, dépassant désormais les 4.500. Pendant ce temps, la troisième vague de l'épidémie de coronavirus s'accélère dans le reste de l'Europe. L'Allemagne va passer Pâques avec de nouvelles restrictions. Suivez l'évolution de la situation en direct.

L'Allemagne sous cloche à Pâques

Une fête de Pâques quasiment confinée : la plupart des commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés en ligne en Allemagne pour contrer la "nouvelle pandémie" de Covid-19 provoquée par le variant britannique. Pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, le pays va vivre un "temps calme" accompagné de restrictions renforcées décidées par Angela Merkel et les 16 Länder, au terme de plus de douze heures de négociations.

"La situation est grave. Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau", a décrit Angela Merkel, les traits tirés, lors d'une conférence de presse organisée au milieu de la nuit de lundi à mardi à la chancellerie. Le taux d'incidence atteignait lundi 107,3 cas pour 100.000 personnes, en hausse constante ces dernières semaines, avec plus de 7.700 nouveaux cas et 50 décès signalés.

Plus de 4.500 malades en réanimation

Les patients actuellement en réanimation à cause du Covid-19 sont au nombre de 4.548, selon le pointage publié lundi soir par le gouvernement. Il faut remonter au 20 novembre pour retrouver un chiffre aussi élevé (4.582). Quant aux nouvelles admissions dans ces services, elles sont de 275. Au total, les hôpitaux comptaient lundi 26.488 malades du Covid-19, dont 1.902 arrivés sur les dernières 24 heures.

Du côté du dépistage, 15.792 cas ont été testés positifs au cours des dernières 24 heures. Près de 6,2 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. 92.621 personnes sont mortes du Covid-19, dont 67.216 à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie en France, il y a un an.

Le gouvernement clarifie les règles dans les départements confinés

"Dedans avec les miens, Dehors en citoyen". Autour de ce nouveau slogan de communication, le gouvernement veut rendre plus claires les consignes du nouveau confinement imposé dans 16 départements. Autour de onze points forts, l'exécutif détaille les autorisations, les interdictions ainsi que les comportements recommandés. En intérieur, au-delà de l'aération et du télétravail, le gouvernement appelle à ne pas recevoir de personnes chez soi et ne pas se rendre chez les autres. Le couvre-feu reste par ailleurs en vigueur.

En extérieur, le gouvernement préconise de ne voir ses amis que par groupe de six personnes maximum, en évitant de manger ensemble et en respectant les gestes barrières. Il rappelle aussi la limite de dix kilomètres autour du domicile. Au-delà, une attestation, et donc un motif valable, deviennent nécessaires. Pour plus de détails, lisez notre article ici.

L'armée et les pompiers vont déployer "au moins 35" vaccinodromes

L'armée et les pompiers vont déployer "au moins 35" grands centres de vaccination contre le Covid-19, "pour pouvoir être capables d'utiliser" toutes les doses qui seront livrées à la France "à partir du mois d'avril", a indiqué lundi le ministre de la Santé.

"Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination – on peut les appeler 'vaccinodromes' ou 'mégacentres', quel que soit le nom", a déclaré Olivier Véran lors d'un déplacement à Epinay-sous-Sénart, dans l'Essonne. Ces 35 centres, pris en charge par l’armée, s’inscrivent dans les 1 à 2 grands centres de vaccination par département gérés par le ministère et l’assurance maladie.

Elisabeth Borne, positive au Covid, hospitalisée, son état de santé "en voie d'amélioration"

La ministre du Travail Élisabeth Borne, qui avait été testée positive au Covid-19 le 14 mars dernier, "a été placée sous surveillance médicale dans un hôpital de la région parisienne", et son état de santé est "en voie d'amélioration", a indiqué le ministère lundi dans un communiqué.

L'entourage de la ministre, âgée de 59 ans, se veut "rassurant" et ses services précisent qu'"en lien avec la ministre et avec l'appui de son cabinet, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, assurent la continuité des dossiers et du travail gouvernemental".

La confiance dans le vaccin d'AstraZeneca chute, le laboratoire défend son produit

La confiance des Européens dans le vaccin d'AstraZeneca/Oxford a chuté ces deux dernières semaines, sur fond d'inquiétudes quant à d'éventuels effets secondaires, révèle une étude d'opinion YouGov publiée lundi. Le vaccin est perçu comme plus dangereux que sûr en Allemagne, France, Espagne et Italie, indique cette étude réalisée entre le 12 et 18 mars.

Son utilisation avait été suspendue dans plusieurs pays par crainte qu'il provoque des caillots sanguins, parfois mortels. Mais jeudi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'a jugé "sûr et efficace" et l'utilisation du vaccin a repris dans plusieurs pays. En France, la méfiance envers le vaccin s'est fortement accrue : 61% des personnes qui ont répondu jugent qu'il n'est pas sûr (+18 points par rapport à une étude réalisée en février), contre seulement 23% qui le jugent sûr.

De son côté, AstraZeneca assure que son vaccin est efficace à 80% chez les personnes âgées et n'augmente pas le risque de caillots sanguins, après des essais cliniques de phase III menés aux Etats-Unis. Le vaccin est efficace à 79% pour prévenir le Covid-19 symptomatique dans la population générale et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation, selon le laboratoire.

Indignation après un carnaval sans masque à Marseille

Déguisés en tournesols, gorilles ou encore en médecins, ils étaient environ 6.500 à célébrer dimanche le carnaval à Marseille, dans le sud de la France, la plupart jeunes et sans masque. Ce rassemblement non autorisé a été qualifié d'"irresponsable" par la police qui est intervenue pour disperser les fêtards. Invité d'Europe 1, Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, a fait part de son "incompréhension". Lisez ici son interview.

Ce carnaval est "totalement inacceptable", a déclaré la porte-parole du ministère de l'Intérieur qui a fait état de neuf interpellations et de plusieurs "dizaines de verbalisations". Sur Europe 1, le député LR des Bouches-du-Rhône Éric Diard dénonce une situation "surréaliste" et en appelle à la "sévérité".

Les jeunes enfants produisent plus d'anticorps

Les enfants âgés de moins de dix ans ont des taux d'anticorps plus élevés après avoir été infectés par le coronavirus que les adolescents et les adultes, selon une étude publiée lundi par la revue scientifique Jama. Les chercheurs ont analysé plus de 31.000 tests sérologiques (mesurant la présence d'anticorps dans le sang). Ils se sont concentrés sur ceux s'étant révélés positifs, et indiquant donc une infection passée au Covid-19. Selon leurs résultats, les enfants entre 1 et 10 ans ont développé un niveau médian d'anticorps IgG (pour immunoglobulines G, la classe d'anticorps la plus présente dans le sang), "significativement plus élevé" que chez les adultes.

Des analyses plus poussées ont été réalisées sur un nombre plus petit d'échantillons sanguins prélevés chez des enfants, adolescents et jeunes adultes, afin de mieux comparer la réponse immunitaire entre ces populations. Le niveau médian d'anticorps IgG s'est révélé deux fois plus élevé chez les enfants entre 1 et 10 ans que chez les adolescents (11 à 18 ans), qui eux-mêmes présentaient un niveau deux fois plus élevé que les jeunes adultes (19 à 24 ans).

La vaccination qualifiée de "désastreuse" en Lombardie

En Italie, la campagne de vaccination vire au "désastre" dans le nord du pays en Lombardie en raison d'un système de réservation défectueux, ont admis lundi des responsables politiques locaux. La ministre régionale de la santé a promis de prendre des "décisions rapides et drastiques" pour remédier à la situation. La Lombardie était l'épicentre de l'épidémie il y a 13 mois et demeure la région italienne avec le plus grand nombre de cas.

L'inégalité d'accès aux vaccins est "grotesque", dénonce l'OMS

L'inégalité d'accès aux vaccins contre le Covid-19 entre les pays riches et pauvres "se creuse" et devient "grotesque", a affirmé lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "L'écart entre le nombre de vaccins administrés dans les pays riches et le nombre de vaccins administrés via Covax se creuse et devient chaque jour plus grotesque", a-t-il ajouté.

Le système international Covax, créé notamment par l'OMS, vise à fournir cette année des doses à 20% de la population de près de 200 pays et territoires, et comporte un mécanisme de financement visant à aider 92 pays défavorisés.

Plus de 2,7 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,7 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur plus de 123,1 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP lundi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (542.872), devant le Brésil (295.425), le Mexique (198.036), l'Inde (159.967) et le Royaume-Uni (126.155).