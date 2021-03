Départements confinés : le gouvernement veut clarifier les règles

"Dedans avec les miens, dehors en citoyen". Après les couacs liés au reconfinement de 16 départements, portant notamment sur les attestations jugées trop longues, le gouvernement va lancer une campagne de communication autour de ce nouveau slogan afin de clarifier le message. Cela doit permettre de faire comprendre aux Français ce qui est autorisé et ce qui est déconseillé ou interdit avec les nouvelles mesures de restriction, comme Jean Castex l'a détaillé à ses ministres lundi soir.

"Dedans avec les miens" : limiter au foyer les rencontres en intérieur

Le volet "Dedans avec les miens" doit rappeler que dans les 16 départements confinés (les Hauts-de-France, en Ile-de-France, ainsi que dans l'Eure et la Seine-Maritime), il est recommandé d'aérer régulièrement son logement et de télétravailler quand cela est possible. De plus, même si le gouvernement ne peut pas légiférer sur le sujet, il incite à respecter deux règles : ne pas recevoir de personnes chez soi et ne pas se rendre chez les autres.

Comme dans les autres départements le couvre-feu à 19 heures s'applique et les déplacements ne sont autorisés que pour le travail ou une urgence, avec attestation, à partir de cette limite.

"Dehors en citoyen" : des sorties entre amis autorisées avec des précautions

Concernant les indications relatives au comportement "dehors en citoyen", le gouvernement rappelle qu'il est possible de sortir jusqu’à 19 heures pour des motifs autorisés : travailler, se promener, faire des courses, accompagner ses enfants à l’école, sortir son animal de compagnie ou encore aller chez le médecin. Ces sorties se font sans attestation. Celle-ci devient obligatoire au-delà de 10 kilomètres afin de justifier le motif du déplacement. Cela signifie notamment que l'on ne quitte pas la région ou le département sauf motif impérieux ou professionnel, justifié par attestation.

Dans le cadre des sorties autorisées, il est recommandé, ou obligatoire selon les lieux, de porter le masque et de respecte les distances. Le gouvernement souhaite aussi rappeler que si voir ses amis dehors est autorisé, il est conseillé de se voir par groupe de 6 maximum et en respectant les gestes barrières. Dans ce cadre, l'exécutif appelle à éviter de manger ou de boire si l'on n'est pas seul ou avec des personnes extérieures à son foyer.