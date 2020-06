EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation mardi 23 juin

EN DIRECT

La France a accéléré son déconfinement lundi, avec le retour de tous les écoliers et collégiens en classe, et la réouverture des cinémas. Parallèlement, le reflux épidémique se poursuit, avec une nouvelle baisse du nombre de patients en réanimation. Mais en Guyane, la situation continue d'inquiéter les autorités, qui n'écartent pas un reconfinement. Suivez la situation en direct.

Les principales informations à retenir En France, le reflux épidémique se poursuit

Mais la situation en Guyane inquiète les autorités

La pandémie a fait plus de 469.000 morts dans le monde

Coronavirus: 23 décès en 24h en France,

La France a enregistré 23 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures, portant le total des morts à 29.663 depuis le début de l'épidémie, selon le bilan publié lundi par le ministère de la Santé. Le nombre de patients du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec désormais 701 malades, soit 14 de moins que dans le bilan publié la veille par Santé publique France.

Au total, 19.206 personnes sont mortes dans les hôpitaux, précise la Direction générale de la Santé (DGS). Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, seront quant à elles actualisées mardi. Le nombre total des personnes hospitalisées continue aussi de baisser, avec désormais 9.693 patients dans tout le pays, soit 130 de moins en 24 heures.

En Guyane, la situation est "très préoccupante"

La situation de l'épidémie en Guyane est jugée très préoccupante par les autorités sanitaires", a indiqué lundi le ministère de la Santé, annonçant qu'une "mission de trois professionnels de santé" y avait été envoyée pour coordonner la gestion de la crise. Le virus "circule activement" dans ce territoire d'Outremer situé en Amérique du Sud, "en particulier le long du littoral et dans l'ensemble des villes du territoire", indique la Direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué.

Le facteur de reproduction, c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes contaminées en moyenne par chaque personne malade, "y est supérieur à 2" et le taux d'incidence est "très largement supérieur au seuil d'alerte, fixé à 50 tests positifs pour 100.000 habitants", ajoute-t-elle. On vous explique dans cet article ce qu'il se passe sur place.

Quelques heures plus tôt, Matignon avait fait savoir que "l'hypothèse d'un reconfinement" de la Guyane devra être réexaminée si les signes d'une accélération de l'épidémie se confirment et "si le taux de reproduction demeure dans les jours à venir à un niveau élevé". La ministre des Outre-mer Annick Girardin doit se rendre sur place mardi.

Plus de 469.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 469.060 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19h00 GMT. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 120.106 décès pour 2.292.867 cas. Au moins 622.133 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 50.617 morts pour 1.085.038 cas, le Royaume-Uni avec 42.647 morts (305.289 cas), l'Italie avec 34.657 morts (238.720 cas), et la France avec 29.663 morts (197.251 cas).

Des mesures de confinement rétablies dans la région de Lisbonne, New York se déconfine progressivement

Lundi, la ville de New York a poursuivi son déconfinement progressif, avec la réouverture au public des commerces non essentiels. La journée était très attendue par les habitants de la Grosse Pomme, comme certains d'entre eux l'ont confié à Europe 1. Lisez ici notre reportage.

En revanche, au Portugal, plusieurs mesures de confinement doivent être rétablies ce mardi dans la région de Lisbonne afin de maîtriser des foyers de contagion. Parmi ces mesures figurent l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, alors que la limite avait été relevée à 20 personnes dans l'ensemble du pays, et la fermeture des cafés et commerces dès 20H00.