Tennis-Adria Tour : après Dimitrov, Coric à son tour positif au coronavirus

Et de deux ! Au lendemain de Grigor Dimitrov, c'est Borna Coric qui a annoncé lundi avoir été testé positif au coronavirus après avoir participé à l'Adria Tour, une fête du tennis organisée par Novak Djokovic dans les Balkans sans mesures sanitaires et alors que se profile la reprise du circuit ATP. Parallèlement, deux entraîneurs, un de Djokovic et un de Dimitrov, ont également été testés positifs, selon la presse locale qui précise que le numéro un mondial a quitté sans se faire tester Zadar (Croatie), où se déroulait la semaine dernière la 2e étape de l'Adria Tour, pour rentrer à Belgrade.

"Je suis vraiment désolé pour le mal que j'ai pu faire"

La capitale serbe, dont le club de football l'Etoile Rouge a annoncé lundi que cinq de ses joueurs avaient été testés positifs au coronavirus, a accueilli la première étape de l'Adria Tour à la mi-juin.

"Bonjour tout le monde, je voulais vous annoncer que j'ai été testé positif au Covid-19. Je veux être certain que toute personne ayant été en contact avec moi ces derniers jours se fasse tester! Je suis vraiment désolé pour le mal que j'ai pu faire!", annonce le Croate Borna Coric (33e mondial) dans un tweet qui ressemble énormément à celui publié dimanche par Dimitrov (19e). Le Bulgare avait déclaré forfait pour la compétition après avoir perdu contre Coric, justement, en ayant montré de très gros signes de fatigue. Coric précise qu'il se "sent bien et n'(a) aucun symptôme".

L'annonce du test positif de Dimitrov a entraîné l'annulation de la finale du tournoi à Zadar (Croatie) entre Djokovic et Andrey Rublev. Ont également participé à l'Adria Tour Dominic Thiem (3e) et Alexander Zverev (7e). Thiem avait quitté les Balkans pour rejoindre le sud de la France pour participer à la compétition de Patrick Mouratoglou, l'Ultimate Tennis Showdown (UTS) où sont également réunis Stefanos Tsitsipas (6e), Matteo Berrettini (8e), David Goffin (10e), Benoît Paire (22e), Richard Gasquet (50e), Feliciano Lopez (56e), Corentin Moutet (75e), Alexei Popyrin (103e) et Dustin Brown (239e).

Ils sont tous censés reprendre la compétition officielle en août et la quasi totalité est éligible à l'US Open qui se déroulera sans qualifications (31 août-13 septembre).