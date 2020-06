Allemagne : ce qu'il faut savoir sur les reconfinements décrétés dans l'ouest du pays

Le pays était jusqu'ici présenté en modèle de gestion de la pandémie de coronavirus. Mais en Allemagne, l'apparition d'un important foyer de contamination, parti d'un abattoir de Rhénanie du Nord-Westphalie, dans l'ouest du pays, suscite l'inquiétude. Les autorités ont ainsi annoncé mardi un reconfinement local concernant plus de 600.000 personnes dans les cantons de Gütersloh et de Warendorf. Au total, plus de 1.500 personnes sont contaminées. Europe 1 fait le point sur la situation.

Le plus grand abattoir d'Europe à l'origine de la contamination

Le foyer de contamination est parti de l'abattoir Tönnies, le plus grand d'Europe. L'établissement emploie 6.700 personnes, pour beaucoup venues de Bulgarie et de Roumanie et qui logent dans des foyers d'hébergement où la promiscuité est grande, souvent à l'écart de la commune. Depuis de nombreuses années, les syndicats allemands dénoncent les conditions de travail et de vie de ces travailleurs. Cet abattoir se trouve en Rhénanie du Nord-Westphalie, la région la plus peuplée et la plus industrialisée du pays.

Selon le dernier bilan des autorités locales, communiqué lundi soir, 1.553 personnes sont contaminées dans le canton de Gütersloh. Il n'y a pour l'instant aucune autre contamination en dehors des salariés de l'abattoir et de leur famille. Au total, quelque 7.000 personnes ont été placées en quarantaine, 21 hospitalisées et 6 sont en soins intensifs. L'ensemble des employés de ce groupe a été placé sous quarantaine.

Les bars, musées et cinémas fermés

Ce nouveau confinement concerne plus de 600.000 personnes. Dans le détail, ce sont quelque 360.000 personnes vivant dans le canton de Gütersloh, et 280.000 dans celui voisin de Warendorf, qui vont à nouveau voir leurs déplacements et activités strictement limités. Précision importante, elles ne seront pas obligées de rester à leur domicile.

Les autorités ont décidé d'une limitation stricte des contacts entre personnes, de la fermeture des bars, cinémas, musées, centres de fitness, piscines, ainsi que de l'interdiction des activités de loisirs dans des espaces fermés. Les restaurants, eux, pourront rester ouverts, mais n'accueilleront que des clients d'un même foyer. Ces mesures doivent, dans un premier temps, durer jusqu'au 30 juin. La semaine dernière, les écoles avaient déjà été fermées.

L'objectif est d'adopter un confinement le plus large possible, afin d'éviter la propagation du virus au reste de la région, qui représente un bassin de population très dense, avec plus de 20 millions d'habitants.

Les foyers dans les abattoirs se multiplient outre-Rhin

Sans surprise, depuis quelques jours, la polémique monte en Allemagne, et la filière de la viande est particulièrement montrée du doigt. Il s'agit en effet du cinquième foyer de contamination qui se développe dans un abattoir depuis la fin du mois d'avril. Une situation qui a d'ailleurs poussé le gouvernement d'Angela Merkel a durcir les règles sanitaires dans ces établissements.

Selon l'institut de veille sanitaire, le RKI, le nombre particulièrement élevé de cas dans ces lieux pourrait s'expliquer par le froid et par les particules aérosols qui resteraient plus longtemps en suspension dans l’air.

Un déconfinement trop rapide ? Les dirigeants de la région critiqués

La politique de la région est elle aussi épinglée, ce reconfinement partiel marquant un revers important pour son dirigeant conservateur Armin Laschet, candidat à la succession d'Angela Merkel en 2021. Il s'était en effet présenté comme le chantre du déconfinement accéléré, allant contre l'avis de la chancelière et les recommandations des scientifiques.