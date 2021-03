EN DIRECT - Coronavirus : l'OMS examine la sûreté du vaccin AstraZeneca

EN DIRECT

Alors que, face à la forte circulation du Covid-19, l'exécutif compte notamment sur l'accélération de la campagne de vaccination, cette dernière a connu un nouveau coup dur lundi avec l'annonce par Emmanuel Macron de la suspension de l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Une décision prise "par précaution", qui fait suite à des suspensions similaires décidées dans plusieurs pays européens après le signalement de possibles effets secondaires. L'Île-de-France, elle, est toujours menacée de reconfinement, la pression hospitalière y étant particulièrement élevée, et le président de la République a prévenu que "nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions". Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir La France a suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca

L'Île-de-France est toujours sous la menace d'un reconfinement

La pression hospitalière reste forte en France

Suspensions en cascade du vaccin d'AstraZeneca, l'OMS se penche sur sa sûreté

De nombreux pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Lettonie ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, après le signalement d'effets secondaires "possibles" mais sans lien avéré pour l'heure. Des cas de caillots sanguins ont été observés chez des personnes ayant reçu le vaccin.

Concernant la France, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a annoncé la suspension lundi, tout en disant "espérer reprendre vite" la campagne de vaccination avec le produit du laboratoire anglo-suédois, "si l'avis de l'autorité européenne le permet". Le chef de l'Etat a évoqué la date de mardi.

DÉCRYPTAGE - Quatre questions sur la suspension du vaccin AstraZeneca en France

Peu après, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé qu'elle examinerait bien mardi "en détail les informations" sur les craintes liées à des caillots sanguins, avant une "réunion extraordinaire" jeudi. L'Organisation mondiale de la Santé va quant à elle réunir mardi son groupe d'experts pour étudier la sécurité de ce vaccin, mais d'ores et déjà, sa cheffe scientifique a recommandé de poursuivre son utilisation. Nous ne voulons pas que les gens paniquent", a déclaré Soumya Swaminathan à Genève, ajoutant que "jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'association entre ces événements et le vaccin".

Cette situation représente un nouveau contretemps susceptible de miner un peu plus la confiance à l'égard de ce vaccin, qui a déjà enchaîné les déconvenues, entre retards de livraison, hésitations sur son efficacité chez les personnes âgées et effets secondaires chez les plus jeunes. Selon un dernier bilan samedi, 1,3 million de personnes (sur 5 millions au total) ont reçu en France une première injection du vaccin d'AstraZeneca, le troisième autorisé en Europe après ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

Vers de nouvelles restrictions en France ?

Avec une pression hospitalière particulièrement forte dans la région, l'Île-de-France reste sous la menace d'un reconfinement local, que le gouvernement tente tant bien que mal d'éviter en accélérant sa campagne de vaccination et en organisant le transfert de patients. "Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions", a annoncé lundi Emmanuel Macron, tandis que la présidente de la région Valérie Pécresse a estimé que l'Île-de-France était "clairement en sursis" .

En attendant, les autorités sanitaires comptent sur une centaine de transferts de patients Covid soignés en service de réanimation vers d'autres régions d'ici la semaine prochaine pour soulager les hôpitaux.

Les réanimations continuent d'augmenter

La pression sur la réanimation a continué de grimper lundi avec plus de 4.200 malades du Covid dans ces services, dont 400 nouveaux admis par rapport à la veille, selon Santé Publique France. Au total, 4.219 malades du coronavirus étaient en réanimation dans les hôpitaux français lundi, au plus haut depuis la fin novembre 2020. Plus d'un quart de ces patients en réanimation (1.166) sont hospitalisés en Île-de-France.

Avec 1.609 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 25.469 malades du Covid à l'hôpital en France. 333 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures. Au total, 90.788 malades du Covid sont décédés depuis le début de l'épidémie, dont 65.477 à l'hôpital. 6.471 nouveaux cas positifs ont été déclarés depuis la vieille, un chiffre mécaniquement faible chaque lendemain de week-end, où moins de tests sont réalisés.

Un nouveau variant détecté en Bretagne ?

Un nouveau variant du virus a été détecté en Bretagne, a annoncé lundi la Direction générale de la santé (DGS). Il a été classé dans la catégorie "à suivre" par les autorités, celle qui regroupe la plupart des milliers de variants qui apparaissent naturellement dans le monde, et dont seule une petite proportion poseront finalement des problèmes particuliers de santé publique, par exemple s'ils s'avèrent plus transmissibles.

"Les premières analyses de ce nouveau variant ne permettent de conclure ni à une gravité ni à une transmissibilité accrues par rapport au virus historique", indique un autre communiqué de la DGS.

Vers une production du Spoutnik V en Europe ?

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé lundi que des accords de production du vaccin Spoutnik V avaient été trouvés "avec des sociétés d'Italie, d'Espagne, de France et d'Allemagne" pour pouvoir "approvisionner le marché unique européen en Spoutnik V dès l'autorisation par l'Agence européenne du médicament".

Les gouvernements français et espagnol ont dit auprès de l'AFP ne pas être au courant de tels accords.

Le Brésil commande 100 millions de doses de vaccin Pfizer

Le Brésil a commandé 100 millions de doses de vaccin de Pfizer-BioNTech et 38 millions de doses du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) pour accélérer une campagne de vaccination encore trop lente, a annoncé lundi le ministre de la Santé Eduardo Pazuello. Au Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec près de 280.000 morts, la vaccination n'a commencé qu'à la mi-janvier, avec seulement le vaccin AstraZeneca et le CoronaVac du laboratoire chinois Sinovac. Elle se poursuit à un rythme lent en raison du manque de doses. Quelque 9,8 millions de personnes ont reçu la première dose, soit environ 4,6% de la population, et 3,6 millions la seconde seulement.

Peu après cette annonce, le président brésilien Jair Bolsonaro a dit qu'il remplacerait son ministre Eduardo Pazuello par Marcelo Queiroga.

Plus de 2,65 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,65 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts, soit 535.584, suivis par le Brésil (279.286) et le Mexique (194.710).