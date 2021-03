Coronavirus : 91.170 morts, la pression hospitalière s'intensifie

La situation sanitaire française continue de se dégrader mardi. D'après les chiffres publiés par le site du gouvernement, la France compte mardi 91.170 morts du coronavirus, soit 408 de plus que la veille. Une donnée à prendre avec précaution, puisque le mardi est l'un des deux jours de l'actualisation de la mortalité dans les Ehpad. Néanmoins, la situation se délite.

Hospitalisations et réanimations en hausse

Les hospitalisations sont par exemple à la hausse avec 23 nouveaux patients enregistrés dans les dernières 24 heures, pour un total de 25.492. De même, la pression s'accentue dans les services de réanimations qui comptent désormais 4.239 cas graves, soit 20 de plus depuis le dernier pointage. Depuis lundi, on dénombre également 29.975 nouveaux cas de Covid-19, pour un total de 4.108.108 depuis le début de l'épidémie. Le site CovidTracker précise que le nombre de nouveau cas quotidiens a bondi de 13,4% sur une semaine. Toujours selon cette même source, le nombre de nouveaux cas est désormais en augmentation dans plus de 85% des départements français.