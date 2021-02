EN DIRECT - Coronavirus : les premiers résultats sur les variants en Île-de-France "ne sont pas bons"

Alors que l'Europe se mobilise sur la question des vaccins et des retard de livraison, la fin de la trêve hivernale a été repoussée en France pour aider les foyers en difficulté, la crise liée au coronavirus ayant aggravé la précarité selon le rapport de la fondation Abbé Pierre paru mardi. Les premiers résultats sur les variants en Île-de-France "ne sont pas bons", selon Rémi Salomon, et un protocole sanitaire plus strict est mis en place de la maternelle au lycée. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Premiers résultats sur les variants en Île-de-France "pas bons"

Depuis le début de l'épidémie, 76.512 personnes sont mortes à cause du Covid-19 en France, selon le dernier bilan publié lundi par les autorités sanitaires, avec 455 nouveaux décès enregistrés lors des dernières 24 heures. 27.914 patients sont actuellement hospitalisés pour Covid-19, soit 301 de plus que la veille.

De plus, les variants semblent se répandre. Les premiers résultats en région parisienne de l'enquête destinée à évaluer la présence des variants plus contagieux du coronavirus "ne sont pas bons", a indiqué mardi Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), évoquant "une croissance exponentielle". "On était plutôt aux alentours de 6% le 7 janvier et on est monté à 15/20% la semaine dernière", a détaillé ce médecin sur Franceinfo.""Il va devenir dominant, on le sait, dans les 15 jours, les 4 semaines qui viennent".

Un seul cas de covid-19 en maternelle suffira à fermer la classe

Si les écoles restent pour le moment ouvertes, l'Éducation nationale a en revanche durci leur protocole sanitaire et ce dès la maternelle, jusqu'au lycée. Europe 1 vous explique ici trois mesures phares de ce changement du protocole, parmi lesquelles des fermetures de classes plus strictes : un seul cas de Covid-19 suffira désormais à fermer la classe en maternelle contre 3 jusqu'alors.

La fin de la trêve hivernale repoussée de 3 mois

La trêve hivernale des expulsions locatives, qui aurait dû s'achever le 31 mars, sera prolongée jusqu'"au 1er juin" en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement. "Je peux vous annoncer que la fin de la trêve est repoussée de deux mois et prendra fin le 1er juin au lieu du 1er avril", a-t-elle annoncé dans une interview au Parisien. En 2020 déjà, à cause de la pandémie, la trêve avait été repoussée de trois mois.

De fait, la crise a aggravé le mal-logement : quelque 14% des Français ont rencontré des difficultés à payer leur loyer en 2020, selon un rapport de la Fondation Abbé-Pierre publié mardi.

La précarité explose

Avec le mal-logement, qui en est un symptôme, c'est la précarité générale qui a explosé. Selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel, la précarité a explosé en 2020. La crise a créé de nouvelles situations de précarité, bien sûr chez les plus modestes mais aussi, parfois, dans des foyers plus aisés qui se sont retrouvés sans ressources du jour au lendemain. Damien Depoutot, un entrepreneur de 51 ans, en a témoigné mardi sur Europe 1.

Les livraisons de vaccins à l'UE vont accélérer

Le laboratoire allemand BioNTech promet de livrer à l'Union européenne jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires de son vaccin développé avec Pfizer au deuxième trimestre. Le géant allemand de la pharmacie Bayer a de son côté annoncé qu'il allait produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-19 développé par son compatriote CureVac.

La Commission européenne a dans le même temps indiqué lundi prendre ses distances avec le laboratoire AstraZeneca dans le cadre de sa stratégie vaccinale au premier trimestre, après les importants retards de livraison de l'entreprise anglo-suédoise. En France, la HAS doit trancher : si le vaccin AstraZeneca est efficace à 70%, il existe tout de même un débat sur l’immunité pour les personnes de plus de 65 ans.

Le vaccin russe convoité

Enfin, pour pallier les doses non reçues d'AstraZeneca en Europe, l'Allemagne s'intéresse de près à Spoutnik V, le vaccin russe, et l'aide administrativement à obtenir une homologation de l'UE. L'Argentine cherche quant à elle à obtenir de la Russie un transfert de technologie qui lui permettrait de produire sur son territoire le vaccin russe Spoutnik V, a déclaré lundi un diplomate argentin.

Tourisme suspendu en Polynésie française, le Japon prolonge son état d'urgence

Les voyages touristiques à destination de la Polynésie française, dont c'est le premier secteur d'activité, seront suspendus à partir de mercredi en raison de la pandémie. Au Japon, le gouvernement japonais a prolongé mardi l'état d'urgence à Tokyo et dans d'autres départements du pays, à moins de six mois des Jeux olympiques, reportés en raison de la pandémie.

Plus de 2,2 millions de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.227.605 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Plus de 102,8 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 443.060 décès, suivis par le Brésil (225.099), le Mexique (158.536), l'Inde (154.392) et le Royaume-Uni (106.158).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.