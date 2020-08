EN DIRECT - Coronavirus : Trump annonce l'autorisation élargie du traitement au plasma

EN DIRECT

À une semaine de la rentrée, Olivier Véran veut prévenir les Français : "Nous sommes dans une situation à risques" face au Covid-19, a mis en garde le ministre de la Santé. Car le virus continue de circuler en France et a contaminé près de 5.000 personnes entre samedi et dimanche. Cette hausse du nombre de cas est aussi enregistrée dans de nombreux autres pays du vieux continent. Aux États-Unis, là où la circulation du virus semble incontrôlable (près de 5,7 millions de cas, plus de 176.000 morts), Donald Trump a annoncé dimanche soir l'autorisation en urgence de la transfusion du plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des patients hospitalisés. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : 4.897 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en France diamnche, le nombre de morts s'établit à 30.513 De nombreux pays en Europe enregistrent une hausse du nombre de contaminations

Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé l'autorisation élargie du traitement au plasma Le coronavirus a fait plus de 800.000 morts dans le monde

De nombreuses interpellations pour non-port du masque en marge de PSG-Bayern

À Paris, les forces de l'ordre sont intervenues dans la soirée en marge de la retransmission de la finale de la Ligue des Champions, opposant à Lisbonne le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, pour verbaliser les personnes ne portant pas le masque. À 22h30, 274 verbalisations avaient été dressées, notamment dans un bar qui a été évacué à proximité des Champs-Élysées, selon la préfecture de police de Paris. La défaite des Parisiens sur la plus petite des marges face aux géants du Bayern n'a pas arrangé les choses : après le match, les tensions sont encore montées d'un cran et des heurts ont eu lieu dans le secteur de la plus belle avenue du monde où des véhicules ont été incendiés, des vitrines cassées et des magasins vandalisés. Toute personne qui y circulait après 01h00 risquait d'être interpellée.

L'épidémie "ne s'est jamais arrêtée", rappelle Olivier Véran

Entre samedi et dimanche, 4.897 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés, selon les autorités sanitaires. "Nous sommes dans une situation à risques" face au Covid-19, a mis en garde le ministre de la Santé Olivier Véran dans un entretien au Journal du dimanche, craignant une contamination des plus jeunes vers les personnes plus âgées et donc plus fragiles. L'épidémie "ne s'est jamais arrêtée", a rappelé Olivier Véran. "Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif". "Le risque, a-t-il insisté, c'est que, après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l'eau se remette à bouillir".

Un reconfinement général "n'est pas à l'ordre du jour et ne constitue pas une hypothèse de travail" car "nous pouvons mettre en place des mesures spécifiques, territorialisées, comme nous l'avons fait avec succès en Mayenne". "Et puis il y a et il va y avoir encore plus de contrôles et de sanctions", a-t-il prévenu.

Aux États-Unis, Trump annonce l'autorisation élargie du traitement au plasma

Donald Trump a annoncé dimanche soir l'autorisation en urgence de la transfusion du plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des patients hospitalisés. Critiqué pour sa gestion de la pandémie, le président cherche à se relancer en s'appuyant sur des avancées thérapeutiques, même si aucun traitement efficace ou vaccin ne sont attendus avant le scrutin présidentiel du 3 novembre. La transfusion de ce plasma qui contient des anticorps vise à permettre aux malades d'éliminer plus vite le virus et de limiter les dégâts sur l'organisme. Si le traitement a déjà produit des résultats, son efficacité exacte fait encore débat. Et il présente un risque d'effets secondaires et de transmission d'agents infectieux.

Plus de 70.000 patients ont déjà reçu une transfusion de plasma prélevé sur des personnes convalescentes, selon le ministre américain de la Santé, Alex Azar. L'autorisation délivrée dimanche va permettre d'élargir la population des patients susceptibles de recevoir une transfusion. Donald Trump a appelé les personnes remises du coronavirus à faire don de leur plasma, via une plateforme nationale en ligne.

En Europe, les cas se multiplient...

L'Italie a enregistré 1.210 nouveaux cas de coronavirus entre samedi et dimanche, confirmant la nette reprise de l'épidémie. Le bilan du ministère de la Santé publié samedi fait également état de sept décès, portant le nombre de morts à 35.437. En Allemagne, le nombre des nouvelles contaminations a, lui, dépassé le cap des 2.000 au cours des dernières 48 heures, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis fin avril. En Espagne, où le nombre total des cas diagnostiqués s'est accru samedi de plus de 8.000, il est désormais recommandé à la population de Madrid de se confiner dans les zones les plus affectées par le coronavirus.

... tout comme en Asie, où les restrictions sont durcies

De nombreux pays, à l'image de la Corée du Sud, durcissent les restrictions et les contrôles aux frontières par crainte d'une nouvelle vague de Covid-19, qui pourrait être favorisée par le retour des vacanciers. Séoul a étendu dimanche à l'ensemble du territoire sud-coréen les mesures en vigueur dans la région de la capitale, fermant plages, restaurants, bars karaoké et musées et suspendant les rencontres sportives à huis clos. La Corée du Sud, un des premiers pays touchés au printemps après la Chine, a fait état dimanche de 397 nouveaux cas de contamination, la plus forte hausse quotidienne depuis début mars. "Nous sommes au bord d'une épidémie nationale", a déclaré dimanche le directeur des Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), Jung Eun-kyeong. Ce pays a jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce aux tests et au traçage des personnes contaminées, sans confinement imposé.