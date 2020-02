Coronavirus : l'OMS alerte sur une pénurie mondiale d'équipements de protection

Alors que l'on dénombre plus de 31.000 cas de coronavirus dans le monde et 636 décès, l'OMS alerte sur une possible pénurie de matériels de protection. Ce manque concerne les masque simples, pour la population générale, mais aussi les vêtements de protection utilisés par le personnel médical.

Demande 100 fois supérieure à la normale

Sur-blouse, charlottes, lunettes et masques spécifiques... du matériel crucial mais qui menace de manquer. Cette pénurie, qui pénalise particulièrement la Chine, est due notamment à la demande qui explose. Elle est 100 fois supérieure à la normale, sur un marché qui était jusque-là un marché de niche. Dans le même temps, le prix du matériel flambe : il a été multiplié par 20 depuis le début de la crise.

L'OMS conseille donc aux pays ou la transmission est faible de ne pas faire de stock, et recommande que tous les masques soient en priorité réservés au personnel médical et aux malades. Des mesures de restriction justifiées par un fort allongement des délais de livraison : ils sont aujourd'hui compris entre quatre et six mois.