EN DIRECT - Ligue des champions : suivez la finale PSG-Bayern Munich

Cinquante ans jour pour jour après son premier match officiel, le Paris Saint-Germain dispute, dimanche soir à Lisbonne, rien de moins que la rencontre la plus importante de son histoire. Au stade de la Luz, les Parisiens affrontent à 21 heures les Allemands du Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, compétition de clubs la plus prestigieuse au monde. Les hommes de Thomas Tuchel vont-ils décrocher leur première étoile ? Suivez la finale en direct sur Europe 1 et Europe1.fr jusqu'à minuit.

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : coup d'envoi à 21 heures

La rencontre est également à suivre en direct sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à minuit

Le point sur la composition probable du PSG : Navas titulaire, Verratti remplaçant ? Deux inconnues pesaient sur l'équipe alignée par le Paris Saint-Germain. La première était la titularisation ou non du gardien Keylor Navas, blessé lors de la victoire contre l'Atalanta Bergame et remplacé par Sergio Rico face à Leipzig. Selon Le Parisien et L'Équipe, le numéro un gardera les cages parisiennes. En revanche, le milieu de terrain Marco Verratti devrait débuter la rencontre sur le banc, pas suffisamment remis de sa blessure au mollet contractée début août. Ander Herrera et Leandro Paredes devraient démarrer cette finale.

Le point sur la compositions probable du Bayern Munich : Pavard devrait être remplaçant. Côté bavarois, les seules incertitudes avant la rencontre concernaient le poste d'arrière droit. Le Français Benjamin Pavard, revenu de blessure, ne devrait pas démarrer et laisser Joshua Kimmich occuper le flanc droit du onze allemand. L'ailier croate Ivan Perisic serait quant à lui privilégié au Français Kingsley Coman. Manuel Neuer, Thomas Müller, Serge Gnabry, Robert Lewandowski… Les cadres du Bayern Munich seront sur le terrain au coup d'envoi.

Le point sur l'expérience : le Bayern en terrain connu face aux (presque) néophytes du PSG. Dimanche soir, à Lisbonne, le Bayern Munich va disputer la onzième finale de son histoire en Ligue des champions, la dernière remontant à 2013 (victoire contre Dortmund). Le "Rekordmesiter" a remporté la Coupe aux grandes oreilles cinq fois, comme le FC Barcelone. À l'inverse, c'est la première fois que Paris arrive aussi loin dans la compétition. Pourtant, plusieurs joueurs ont déjà disputé des finales, comme Neymar, victorieux en 2015 avec le Barça, ou Angel Di Maria, sacré en 2014 avec le Real Madrid.

Le point sur le parcours : premier adversaire XXL pour Paris. Dans cette configuration inédite du "Final 8", le Paris Saint-Germain affronte un cador européen pour la première fois depuis les matches de poules. Tombeur du Borussia Dortmund en huitièmes (3-2 en deux rencontres), de l'Atalanta Bergame en quarts (2-1) et du RB Leipzig en demi-finale (3-0), le club de la capitale n'a affronté que des outsiders sur la scène continentale. Le Bayern Munich s'est lui frotté à des adversaires plus réputés, comme Chelsea en huitièmes (7-1 en deux rencontres), Barcelone en quarts (8-2) et le Lyon en demi-finale (3-0).