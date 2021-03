EN DIRECT - Coronavirus : vers une immunité collective au 14 juillet en Europe ?

EN DIRECT

En Europe, la troisième vague de l'épidémie de coronavirus s'accélère. Alors que l'Allemagne pourrait prolonger les restrictions à l'oeuvre dans le pays, 16 départements Français ont entamé samedi leur troisième confinement, lors d'un week-end marqué par la confusion autour de l'attestation de sortie. Pour sortir au plus vite de la crise, la France et l'Europe comptent sur l'accélération de la campagne de vaccination, mais cette dernière reste compromise par les multiples ratés autour du vaccin AstraZeneca. Pour le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, si la hausse des livraisons se poursuit, l'Europe pourrait en tout cas atteindre l'immunité collective au 14 juillet. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir L'Europe peut avoir atteint l'immunité collective au 14 juillet, selon Thierry Breton

Les mesures renforcées sont entrées en vigueur dans 16 départements

Le nombre de patients en réanimation est au plus haut depuis novembre

Europe : vers une immunité collective au 14 juillet ?

L'Europe peut avoir atteint l'immunité collective au 14 juillet, a estimé dimanche le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, en soulignant la hausse prévue des livraisons de vaccins.

"Entre le mois de mars et le mois de juin, on va livrer entre 300 et 350 millions de doses de vaccin", a-t-il détaillé. Le commissaire européen a précisé la montée en cadence des livraisons attendues en Europe, avec 60 millions de doses livrées en mars, 100 millions en avril, 120 millions en mai...

Premier week-end de durcissement en France, couac autour de l'attestation

16 départements, soit 21 millions de Français, ont connu samedi et dimanche leurs premiers jours de nouveau confinement. Mais ce week-end a été marqué par la confusion autour des attestations. Celle qui avait initialement été prévue a été supprimée samedi peu après sa publication, car sa complexité lui avait valu de nombreuses moqueries.

Et reste désormais à savoir si ces mesures suffiront à faire reculer l'épidémie. Alors que les Français adhèrent de moins en moins aux mesures, des épidémiologistes se montrent dubitatifs quant à l'impact de ces restrictions. Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, a appelé dans le Journal du dimanche à élargir ces nouvelles mesures dans les régions encore épargnées. "Le mot clé, c'est l'anticipation", a insisté son collègue Olivier Guérin, sur Europe 1.

Carnaval sans masque à Marseille

Déguisés en tournesols, gorilles ou encore en médecins, ils étaient environ 6.500 à célébrer dimanche le carnaval à Marseille, dans le sud de la France, la plupart jeunes et sans masque. Ce rassemblement non autorisé a été qualifié d'"irresponsable" par la police qui est intervenue pour disperser les fêtards. Invité d'Europe 1, Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, a fait part de son "incompréhension". Lisez ici son interview.

Plus de 4.400 malades en réanimation

Les patients actuellement en réanimation sont au nombre de 4.406. Il faut remonter au 23 novembre pour retrouver un chiffre aussi élevé (4.438). Quant aux nouvelles admissions dans ces services, elles sont de 196. Au total, les hôpitaux comptaient dimanche 25.926 malades du Covid-19, dont 926 arrivés sur les dernières 24 heures.

Le taux de positivité a encore progressé, à 8%, contre 7,9% samedi. C'est le niveau le plus élevé depuis le 7 décembre (10,7%). Quant aux contaminations, 30.581 ont été recensés depuis la veille (35.327).

La maladie a emporté 138 personnes à l'hôpital en 24 heures (contre 185 samedi), portant le nombre total de décès à 92.305 depuis le début de l'épidémie.

Chute de la confiance des Européens dans le vaccin d'AstraZeneca

La confiance des Européens dans le vaccin d'AstraZeneca/Oxford a chuté ces deux dernières semaines, sur fond d'inquiétudes quant à d'éventuels effets secondaires, révèle une étude d'opinion YouGov publiée lundi. Le vaccin est perçu comme plus dangereux que sûr en Allemagne, France, Espagne et Italie, indique cette étude réalisée entre le 12 et 18 mars.

Son utilisation avait été suspendue dans plusieurs pays par crainte qu'il provoque des caillots sanguins, parfois mortels. Jeudi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'a jugé "sûr et efficace" et l'utilisation du vaccin a repris dans plusieurs pays, mais l'impact sur l'opinion publique s'est fait sentir, souligne YouGov.

En France, la méfiance envers le vaccin s'est fortement accrue : 61% des personnes qui ont répondu jugent qu'il n'est pas sûr (+18 points par rapport à une étude réalisée en février), contre seulement 23% qui le jugent sûr. En Allemagne, 55% des sondés le jugent dangereux (+15). En Italie et en Espagne, ces chiffres ont chuté à 36% et 38%, des chiffres inférieurs à ceux qui l'estiment "non sûr".

Le ton monte en Londres et Bruxelles

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a prévenu dimanche qu'il serait "contreproductif" pour l'Union européenne de bloquer les exportations du vaccin d'AstraZeneca/Oxford comme l'a menacé la présidente de la Commission européenne si l'UE ne recevait pas d'abord ses livraisons.

Le ministre a prévenu sur la chaîne de télévision SkyNews que "cela compromettrait non seulement les chances de leurs citoyens d'avoir un programme de vaccination approprié, mais aussi de nombreux autres pays dans le monde et nuirait à la réputation de l'UE". La proposition de la présidente de la Commission sera sur la table des 27 dirigeants européens, jeudi et vendredi. Plus d'informations dans cet article.

Vers un nouveau coup de vis en Allemagne

L'Allemagne s'apprête lundi à prolonger, voire à durcir les restrictions face à la troisième vague de Covid. La chancelière Angela Merkel et les régions allemandes se retrouvent dans l'après-midi pour une nouvelle réunion sur la stratégie anti-pandémie. Selon un projet d'accord de la chancellerie, obtenu par l'AFP, il est prévu d'une part que le confinement partiel déjà en place dans le pays depuis fin 2020, et en l'état programmé jusqu'au 28 mars, soit "prolongé jusqu'au 18 avril" dans l'immédiat.

"Sans restrictions significatives, le nombre de nouvelles infections augmenterait tellement que le système de santé risquerait d'être débordé dès le mois d'avril", prévient le texte, évoquant "une dynamique exponentielle" à l'oeuvre. En outre, les autorités allemandes entendent décréter des verrouillages supplémentaires au niveau local.

Le taux d'incidence national est en effet passé dimanche au-dessus du seuil de 100 (à 103,9), qui déclenche des "freins d'urgences", à savoir de nouvelles restrictions et fermetures. Le projet d’accord demande qu'ils soient "mis en œuvre de manière conséquente" là où nécessaire, il prépare le terrain à la fermeture de certaines écoles tout juste rouvertes récemment et exhorte à éviter les déplacements pendant les congés de Pâques.

Plus de 2,7 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,71 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur plus de 122 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (542.356), devant le Brésil (294.042) et le Mexique (197.827).